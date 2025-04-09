Сейчас официальная причина отключения не известна. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mtavari Arkhi.

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Более 16 городов Грузии без электроснабжения

По имеющейся информации, свет исчез в частях Тбилиси, а также в городах Мцхета, Каспи, Гори, Батуми, Озургети, Поти, Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Чиатура, Чохатаури, Телави, Зестафони, Лагодехи, Зугдиди – в целом пострадали более 16 населенных пунктов.

Примерно в 2:05 ночи по местному времени в Тбилиси произошло отключение электроэнергии, сообщала грузинская компания по распределению электроэнергии "Телмико". Компания заявила, что отключение было вызвано большой аварией, и ожидается, что ремонтные работы будут завершены в течение ночи.

Отключение электроэнергии произошло из-за большой аварии, но процесс восстановления начался. Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам,

– отметили в "Телмико".

Сообщения из социальных сетей свидетельствуют о том, что объекты инфраструктуры были подключены к генераторам. После этого было восстановлено электроснабжение многих районов Батуми, а также районов побережья Черного и Каспийского морей и Тбилиси.

Однако, местные жители выражают беспокойство, заявляя, что во многих домах свет тусклый, мерцающий и периодически выключается.

К слову, ранее правительство Грузии сократило безвизовый режим для украинцев.