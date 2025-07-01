Найпопулярніший курорт Французької Рив'єри заборонить в'їзд деяким туристам: про кого це

Туристи полюбляють круїзи за можливість побачити безліч чудових місць із проживанням на борту за одну поїздку. Однак, для багатьох популярних міст Європи наплив круїзних лайнерів перетворився на значний виклик.

Щодня тисячі пасажирів лайнерів відвідують історичні центри міста, не роблячи значного внеску в місцеву економіку. Ще й судна негативно впливають на екологію. Тому відомий курорт Лазурного берега Франції – Канни – зробив важливу заяву, пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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У порту Канн обмежать в'їзд круїзним лайнерам

У відповідь на занепокоєння щодо надмірного туризму міська рада Канн оголосила про заборону входу до гавані круїзних суден, що перевозять понад 1 000 пасажирів, з 1 січня 2026 року.

Це рішення узгоджується з глобальною тенденцією проти масового туризму, яка набрала обертів після нещодавніх подій, зокрема громадського обурення пишним весіллям Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції.

Канни стали популярним місцем призначення круїзних суден із реальними економічними вигодами. Йдеться не про заборону круїзних суден, а про регулювання, організацію, встановлення правил їхньої навігації,

– заявив мер Девід Ліснар.

Починаючи з наступного року, лише суднам, що перевозять менш як 1 000 пасажирів, буде дозволено швартуватися в порту, а щоденна кількість пасажирів, що висаджуватимуться, не перевищуватиме 6 000. Як наслідок, великі круїзні лайнери будуть змушені пересаджувати пасажирів на менші судна для входу в Канни.

Круїзні оператори висловили занепокоєння щодо цих нових правил, стверджуючи, що такі обмеження можуть зашкодити як туристичним напрямкам, так і загальному досвіду мандрівників.