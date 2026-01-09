Незвичний бар у португальському селі, де живе всього одна людина: хто туди ходить
- Село Таласнал у Португалії має лише одного мешканця, Хорхе, який також є власником бару "Bar o Curral".
- Хоча село ізольоване, воно приваблює туристів, які шукають автентичний досвід, завдяки відновленим гостьовим будинкам та ресторанчикам.
Дуже часто туристи відвідують лише популярні міста та курорти в країні. Та для того, аби отримати справжній, автентичний досвід, слід копати глибше – наприклад, провести кілька днів у віддаленому та тихому селі Таласнал.
Для людей, що шукають мирного, сонячного європейського відпочинку, віддалене село серед гір може стати ідеальним варіантом. А що може запропонувати більше спокою, ніж селище, де мешкає всього одна людина, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
В якому португальському селі живе всього одна людина?
Тихе село Таласнал заховане у горах Лоуза в центральній Португалії. І на все це село залишився всього один мешканець, Хорхе – він єдина людина, що має там поштову скриньку, а також єдиний власник бару, що має назву "Bar o Curral".
Попри своє ізольоване розташування, бар може похвалитися численними столами та стільцями, автентичними португальськими прикрасами та старовинним телевізором з електронно-променевою трубкою у кутку кімнати.
Колись тут жило понад 200 людей... багато сімей. Потім, у 1950-х і 1960-х роках, люди почали виїжджати, і село повністю покинуло,
– розповів Хорхе.
Попри те, що у селі не залишилося мешканців, бар не стоїть порожній – завдяки зусиллям громади ще на початку 2000-х років село відремонтували, і невеликі гостьові будинки та чарівні ресторанчики повернули до Таласналу життя.
Тут часто зупиняються туристи, що шукають максимально автентичного досвіду, тож відвідувачів бару не бракує.
100% португальський досвід, який зігрів серце та наповнив душу. Місце, яке повністю підкорило нас, від краєвидів до дрібних деталей, які мають вирішальне значення,
– поділився один з відвідувачів на Tripadvisor.
