Незвичний бар у португальському селі, де живе всього одна людина: хто туди ходить

Дуже часто туристи відвідують лише популярні міста та курорти в країні. Та для того, аби отримати справжній, автентичний досвід, слід копати глибше – наприклад, провести кілька днів у віддаленому та тихому селі Таласнал.

Для людей, що шукають мирного, сонячного європейського відпочинку, віддалене село серед гір може стати ідеальним варіантом. А що може запропонувати більше спокою, ніж селище, де мешкає всього одна людина, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво 200 метрів завдовжки та шість канатів: ось де ховається "найнебезпечніший" міст світу

В якому португальському селі живе всього одна людина?

Тихе село Таласнал заховане у горах Лоуза в центральній Португалії. І на все це село залишився всього один мешканець, Хорхе – він єдина людина, що має там поштову скриньку, а також єдиний власник бару, що має назву "Bar o Curral".

Попри своє ізольоване розташування, бар може похвалитися численними столами та стільцями, автентичними португальськими прикрасами та старовинним телевізором з електронно-променевою трубкою у кутку кімнати.

Колись тут жило понад 200 людей... багато сімей. Потім, у 1950-х і 1960-х роках, люди почали виїжджати, і село повністю покинуло,

– розповів Хорхе.

Попри те, що у селі не залишилося мешканців, бар не стоїть порожній – завдяки зусиллям громади ще на початку 2000-х років село відремонтували, і невеликі гостьові будинки та чарівні ресторанчики повернули до Таласналу життя.

Тут часто зупиняються туристи, що шукають максимально автентичного досвіду, тож відвідувачів бару не бракує.

100% португальський досвід, який зігрів серце та наповнив душу. Місце, яке повністю підкорило нас, від краєвидів до дрібних деталей, які мають вирішальне значення,

– поділився один з відвідувачів на Tripadvisor.

Куди ще можна поїхати туристам?