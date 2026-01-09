Для людей, ищущих мирного, солнечного европейского отдыха, отдаленное село среди гор может стать идеальным вариантом. А что может предложить больше спокойствия, чем поселок, где живет всего один человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
В какой португальской деревне живет всего один человек?
Тихая деревня Таласнал спрятана в горах Лоуза в центральной Португалии. И на все это село остался всего один житель, Хорхе – он единственный человек, что имеет там почтовый ящик, а также единственный владелец бара, что называется "Bar o Curral".
Несмотря на свое изолированное расположение, бар может похвастаться многочисленными столами и стульями, аутентичными португальскими украшениями и старинным телевизором с электронно-лучевой трубкой в углу комнаты.
Когда-то здесь жило более 200 человек... много семей. Затем, в 1950-х и 1960-х годах, люди начали выезжать, и село полностью покинуло,
– рассказал Хорхе.
Несмотря на то, что в селе не осталось жителей, бар не стоит пустой – благодаря усилиям общины еще в начале 2000-х годов село отремонтировали, и небольшие гостевые дома и волшебные ресторанчики вернули в Таласналу жизнь.
Здесь часто останавливаются туристы, ищущие максимально аутентичного опыта, поэтому посетителей бара хватает.
100% португальский опыт, который согрел сердце и наполнил душу. Место, которое полностью покорило нас, от пейзажей до мелких деталей, которые имеют решающее значение,
– поделился один из посетителей на Tripadvisor.
