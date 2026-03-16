Викинуть все: що категорично не можна відправляти "Новою поштою"

Чимало людей користуються послугами "Нової пошти", щоб переслати подарунки рідним за кордон. Втім, не всі товари можна надсилати – компанія встановлює чіткі обмеження, щоб гарантувати безпеку перевезення та дотримання законодавства.

Що не можна пересилати "Новою поштою" – розповіли на сайті перевізника.

Дивіться також "Нова пошта" дозволила залишати речі на зберігання в ТРЦ: скільки це коштує

Що точно заборонено для пересилки?

За правилами перевізника, у посилках не можна пересилати:

харчові продукти, що потребують спеціального температурного режиму або мають термін придатності, що закінчується до дати доставки;

охолоджені або заморожені продукти;

молочні продукти та яйця;

харчові продукти тваринного походження у місцях з карантинними обмеженнями (де може діяти спеціальний режим).

Також компанія не приймає для пересилання:

алкогольні напої та підакцизні товари (тютюнові вироби);

ліки,

вітаміни та дієтичні добавки;

гроші, дорогоцінні метали та камені;

пиротехніка та небезпечні матеріали;

нереєстровані медичні засоби та заборонені речовини.



За офіційними умовами перевезення, частина харчових продуктів може бути дозволена, якщо вони мають тривалий термін придатності, не потребують спеціальних умов зберігання та правильно упаковані – наприклад, сухі крупи або консерви у заводській упаковці. Але навіть у таких випадках перевізник може відмовити у прийманні, якщо існує ризик забруднення інших відправлень.

Чому важливо дотримуватися правил?

Компанія має право не приймати посилку до пересилання, вилучити заборонені предмети або навіть утилізувати їх. Це передбачено внутрішніми правилами "Нової пошти", які діють для забезпечення безпеки перевезення та дотримання митного законодавства.

Щоб уникнути проблем при відправленні, перед тим, як формувати посилку, варто перевірити офіційний список заборонених товарів на сайті "Нової пошти" та проконсультуватися з оператором у відділенні.

Чому існують ці обмеження?

За даними Державної митної служби України, частина заборон пов'язана з дотриманням митних та міжнародних правил перевезення. Деякі товари потребують спеціальних дозволів або сертифікатів для законного транспортування.

Інша причина – питання безпеки. Заборонені предмети можуть становити ризик під час пересилання: це вибухові чи токсичні речовини, зброя, а також речі, які можуть бути небезпечними для одержувачів або працівників поштових служб.

Зауважимо, що з 1 грудня 2025 року "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні на 5 – 20 гривень, крім посилок до 2 кілограмів.