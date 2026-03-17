Ось скільки грошей можна залишити собі, якщо знайшли гаманець у Польщі

Знайти чужий гаманець, або ж просто загублені гроші на вулиці – це неймовірна удача, але для багатьох ще й моральна дилема. Втім, у Польщі вона регулюється законом.

Лишити собі чи віддати – ось у чому питання для багатьох людей, що знаходять гроші на вулиці. Якщо знайшли їх у Польщі, керуватися потрібно поправкою до Закону про знахідки, яку нещодавно підписав президент країни, пише InPoland.

Чи потрібно повертати гроші, знайдені на вулиці?

Нові правила у Польщі стверджують, що відповідальним за встановлення власника речі є староста, що керує бюро знахідок у конкретному районі. Але поправка суттєво збільшує ліміт на знайдені гроші.

Виявляється, людина зобов'язана принести гроші у бюро знахідок лише у випадку, якщо їхня кількість перевищує певну суму. Раніше цей ліміт становив 100 злотих, пише trojmiasto.pl, але наразі його підняли до 5% від мінімальної заробітної плати, тобто до 240,30 злотих.

Це означає, що якщо на вулиці ви відшукали менше, ніж 240 злотих, повідомляти про знахідку необов'язково.

Подібні правила запроваджені й щодо вартості будь-яких інших знайдених речей – якщо вона перевищує певний ліміт, голова району зобов'язаний розмістити повідомлення про знахідку на дошці оголошень та в інформаційному бюлетені.

Але щодо документів, які містять персональні дані, діють спеціальні правила. Якщо власника неможливо відшукати, документи передаються керівнику району для розслідування. У випадку, якщо і ці зусилля виявляться марними, документи знищують для захисту конфіденційності.

Зміни мають спростити багато процедур та підвищити безпеку, а також адаптувати правила, що вже існують, до сучасних економічних та технологічних реалій. Поправка набуде чинності вже найближчим часом.

