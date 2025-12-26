Потяг між Одесою та Кишиневом зник з розкладу: у чому причина

Пряме залізничне сполучення між Одесою і Кишиневом проіснувало лише кілька днів. Починаючи з 24 грудня потяг раптово зник з розкладу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Traffic.od.ua.

Що відомо про потяг між Одесою і Кишиневом?

Цей потяг з'явився як тимчасова альтернатива для пасажирів після призупинення автомобільного руху трасою М-15 Одеса – Рені через пошкодження мосту через Дністер у Маяках.

Безпересадкові вагони йшли від Одеси до Жмеринки у складі поїзда Одеса – Ужгород, а далі до Кишинева у складі потяга Київ – Кишинів. Однак через обхідний маршрут через Вінницьку область, станцію Жмеринка та прикордонний перехід у Могилеві-Подільському поїзд долав шлях майже 18 годин.

Квиток у плацкартному вагоні коштував від 3 тисячі гривень, у купе – від 4,3 тисячі гривень.

Цікаво! Для порівняння, автобусне сполучення Одеса – Кишинів займає близько 5 – 7 годин і коштує значно дешевше – 800 – 1000 гривень.

Чому потяг міг припинити курсування?

Починаючи з 24 грудня безпересадкові вагони Одеса – Кишинів зникли з розкладу, і навіть придбати квитки з пересадкою наразі неможливо. Ймовірно, це пов'язано з частковим відновленням руху автотранспорту трасою Одеса – Рені та поновленням автобусного сполучення.

Як повідомляло видання The Village Україна, після 3-річної перерви було відновлено рух поїздів між Одесою та Кишиневом, що стало зручним варіантом для тих, хто уникав обмежень на автомобільному маршруті. За перші три години після старту продажів купили одразу 60% квитків.

Потяг між Одесою та Кишиневом зник з розкладу / Фото Укрінформ

