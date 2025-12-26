Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Traffic.od.ua.

Что известно о поезде между Одессой и Кишиневом?

Этот поезд появился как временная альтернатива для пассажиров после приостановления автомобильного движения по трассе М-15 Одесса – Рени из-за повреждения моста через Днестр в Маяках.

Беспересадочные вагоны шли от Одессы до Жмеринки в составе поезда Одесса – Ужгород, а далее до Кишинева в составе поезда Киев – Кишинев. Однако из-за обходного маршрута через Винницкую область, станцию Жмеринка и пограничный переход в Могилеве-Подольском поезд преодолевал путь почти 18 часов.

Билет в плацкартном вагоне стоил от 3 тысячи гривен, в купе – от 4,3 тысячи гривен.

Интересно! Для сравнения, автобусное сообщение Одесса – Кишинев занимает около 5 – 7 часов и стоит значительно дешевле – 800 – 1000 гривен.

Почему поезд мог прекратить курсирование?

Начиная с 24 декабря беспересадочные вагоны Одесса – Кишинев исчезли из расписания, и даже приобрести билеты с пересадкой пока невозможно. Вероятно, это связано с частичным восстановлением движения автотранспорта по трассе Одесса – Рени и возобновлением автобусного сообщения.

Как сообщало издание The Village Украина, после 3-летнего перерыва было восстановлено движение поездов между Одессой и Кишиневом, что стало удобным вариантом для тех, кто избегал ограничений на автомобильном маршруте. За первые три часа после старта продаж купили сразу 60% билетов.

Поезд между Одессой и Кишиневом исчез из расписания / Фото Укринформ

