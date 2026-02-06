Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Коли українці почнуть масово повертатися до України: прогноз Нацбанку здивував
6 лютого, 19:00
2

Коли українці почнуть масово повертатися до України: прогноз Нацбанку здивував

Альона Гогунська
Основні тези
  • Національний банк України прогнозує, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році з 0,1 мільйона осіб, а в 2028 році ця цифра зросте до 0,5 мільйона.
  • В Україні очікується значний попит на робочу силу для відбудови, що сприятиме скороченню безробіття і зростанню заробітних плат, зокрема на 7% у 2025-2026 роках та на 6% у 2027-2028 роках.

Питання повернення українців, які були змушені виїхати за кордон через війну, залишається одним із ключових для майбутнього країни. Міграційні процеси впливають не лише на демографічну ситуацію, а й на ринок праці, темпи відбудови та економічне зростання.

У новому прогнозі Національний банк України окреслив, коли може розпочатися зворотна хвиля повернення біженців і як це позначиться на економіці. 

Дивіться також Зеленський розповів, як європейський лідер просив його закликати біженців повертатися додому 

Що прогнозує НБУ?

У документі зазначається, що через ускладнення безпекової ситуації у 2026 році Україна продовжить втрачати населення – чистий відплив становитиме близько 0,2 мільйона осіб. Втім, у наступні роки НБУ очікує поступове покращення ситуації на ринку праці, зокрема завдяки зміні міграційних тенденцій. 

Припускається, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 0,1 мільйона осіб), а в 2028 році цей процес активізується (0,5 мільйона осіб), 
– мовиться у звіті. 

У Нацбанку пояснюють, що активізація повернення можлива на тлі очікуваного зниження безпекових ризиків та загального поліпшення економічної ситуації. 

  

Що буде з ринком праці?

Водночас в Україні прогнозується значний попит на робочу силу через процеси відбудови та зростання інвестицій. Це, за оцінками НБУ, сприятиме:

  • подальшому скороченню безробіття,
  • підтримуватиме зростання заробітних плат. 

За прогнозом регулятора: 

  • у 2026 році реальні зарплати зростуть на 7% (як і в 2025 році),
  • у 2027 – 2028 роках – приблизно на 6% щороку. 


Коли українці почнуть масово повертатися до України / Фото Unsplash

Також у звіті зазначається, що через масштабні обстріли енергосистеми НБУ погіршив оцінку дефіциту електроенергії – з 3% до 6% у 2026 році. У зв'язку з цим прогноз зростання реального ВВП на 2026 рік переглянуто з 2,0% до 1,8%.

Довідка. Як пише Frontliner, за останні 2,5 роки населення України скоротилося як мінімум на 10 мільйонів осіб. Станом на середину 2024 року чисельність становила приблизно 35,8 мільйона.

Чи реально зупинити відтік населення з України?

Раніше ми писали, що Україна повинна розробити стратегію, щоб втримати громадян вдома. Стратегія має передбачати соціальні гарантії для переселенців, доступне житло та якісне працевлаштування.