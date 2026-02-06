Коли українці почнуть масово повертатися до України: прогноз Нацбанку здивував

Питання повернення українців, які були змушені виїхати за кордон через війну, залишається одним із ключових для майбутнього країни. Міграційні процеси впливають не лише на демографічну ситуацію, а й на ринок праці, темпи відбудови та економічне зростання.

У новому прогнозі Національний банк України окреслив, коли може розпочатися зворотна хвиля повернення біженців і як це позначиться на економіці.

Що прогнозує НБУ?

У документі зазначається, що через ускладнення безпекової ситуації у 2026 році Україна продовжить втрачати населення – чистий відплив становитиме близько 0,2 мільйона осіб. Втім, у наступні роки НБУ очікує поступове покращення ситуації на ринку праці, зокрема завдяки зміні міграційних тенденцій.

Припускається, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 0,1 мільйона осіб), а в 2028 році цей процес активізується (0,5 мільйона осіб),

– мовиться у звіті.

У Нацбанку пояснюють, що активізація повернення можлива на тлі очікуваного зниження безпекових ризиків та загального поліпшення економічної ситуації.

Що буде з ринком праці?

Водночас в Україні прогнозується значний попит на робочу силу через процеси відбудови та зростання інвестицій. Це, за оцінками НБУ, сприятиме:

подальшому скороченню безробіття,

підтримуватиме зростання заробітних плат.

За прогнозом регулятора:

у 2026 році реальні зарплати зростуть на 7% (як і в 2025 році),

у 2027 – 2028 роках – приблизно на 6% щороку.



Також у звіті зазначається, що через масштабні обстріли енергосистеми НБУ погіршив оцінку дефіциту електроенергії – з 3% до 6% у 2026 році. У зв'язку з цим прогноз зростання реального ВВП на 2026 рік переглянуто з 2,0% до 1,8%.

Довідка. Як пише Frontliner, за останні 2,5 роки населення України скоротилося як мінімум на 10 мільйонів осіб. Станом на середину 2024 року чисельність становила приблизно 35,8 мільйона.

Чи реально зупинити відтік населення з України?

Раніше ми писали, що Україна повинна розробити стратегію, щоб втримати громадян вдома. Стратегія має передбачати соціальні гарантії для переселенців, доступне житло та якісне працевлаштування.