У Греції масова евакуація через масштабні пожежі: вогонь підібрався до столиці

У Греції по всій країні вирують сильні лісові пожежі. Тисячі людей були змушені швидко тікати зі своїх домівок.

Полум'я охопило села поблизу Афін та кілька грецьких островів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Пожежі в Греції: яка ситуація зараз?

У суботу, 26 липня, у передмісті грецької столиці сталася велика пожежа. Жителі села Кріонері, яке всього за 19 кілометрів від Афін, отримали три SMS-сповіщення з інструктажем щодо переміщення в безпечніші райони.

BBC пише, що також евакуювалися жителі сіл Дросопігі та Айос-Стефанос. Тим часом запах горілої деревини поширився аж до центру Афін

Сильний вітер продовжує роздмухувати полум'я – Anadolu Agency пише, що у неділю пожежі посилився. Речник грецької пожежної служби Васіліс Ватракоянніс заявив, що найкритичніша ситуація наразі – на острові Кітера, жителів деяких сіл довелося евакуювати. Наразі відомо, що згоріло близько 20% острова.

Також пожежі тривають на островах: Пелопонес, Евбея та Крит.

Ситуація в Греції: дивіться відео

Офіційні особи заявили, що на острові Евбея пожежа вже "вийшла з-під контролю". Наразі відомо про 6 постраждалих рятувальників і знеструмлення кілька сіл.

Також масштабні пожежі тривають у сусідній Туреччині, там теж евакуювали десятки сіл.