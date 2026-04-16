Ноутбук чи телефон можуть конфіскувати в аеропорту: дуже важливе правило, про які знають одиниці

Посадка на літак – це справжній стрес для багатьох мандрівників. І для того, аби не додавати хвилювань до початку подорожі, слід розібратися, що ж не можна робити з гаджетами в аеропорту.

Одне маловідоме правило аеропортів може призвести до того, що ваш мобільний телефон чи будь-який інший гаджет, який ви перевозите у ручній поклажі, конфіскують ще навіть до того, як ви ступите на борт літака, пише Express.

Цікаво На популярному курорті каратимуть за агресивний сервіс: штрафи чималі

Через що телефон можуть конфіскувати в аеропорту?

Більшість мандрівників везуть у своєму багажі принаймні один електронний пристрій, будь-то планшет, ноутбук чи звичайнісінький телефон. Саме у ньому, скоріш за все, зберігається ваш посадковий талон та, можливо, кілька серіалів, аби дивитися в дорозі. Та чимало туристів навіть не підозрюють, що всього одна помилка може призвести до серйозних проблем на контролі безпеки.

Якщо ви будете проходити його та виявите, що ваш акумулятор розряджений до 0%, це може призвести до не надто приємних наслідків. Згідно з правилами, усі електронні пристрої повинні мати живлення, адже співробітники служби безпеки мають право просити вас їх увімкнути, пише Mirror.



Телефон в аеропорту має бути зарядженим / Фото Pexels

І розряджена батарея може стати цьому на заваді – а відтак вам можуть відмовити у посадці, або ж поставити у ситуацію, де ви муситимете залишити свій пристрій, аби сісти на літак. Тож завжди перед поїздкою переконуйтеся, що ваш телефон має достатньо заряду, аби ви без проблем могли пройти перевірку безпеки.

Та що робити, якщо неприємна ситуація вже склалася, і ви опинилися в аеропорту з розрядженим гаджетом? тут все вже залежить від вашої авіакомпанії та часу вильоту. Якщо ви ще не зареєстрували свій основний багаж, ви можете покласти пристрій у неї, і тоді його перевозитимуть у багажному відсіку.

Що ще слід знати туристам перед поїздкою за кордон?