Закордон Туризм В Іспанії виставили на продаж ціле село за "смішні" гроші, але є нюанс
16 лютого, 13:26
В Іспанії виставили на продаж ціле село за "смішні" гроші, але є нюанс

Марина Блохіна
Основні тези
  • Село Канделаго в Іспанії виставлено на продаж за 150 000 євро після зниження ціни з 200 000 євро.
  • Село покинуте з 1970-х років, але має потенціал для туристичного бізнесу завдяки розташуванню на узбережжі Коста-да-Морте.

Нещодавно ціна на ціле село, що продається в Іспанії, суттєво знизилася, і це викликало інтерес у багатьох потенційних покупців.

Село в Іспанії стоїть на продажі ще з 2021 року – і тоді за нього просили 200 000 євро. Втім, нещодавно ціна значно знизилася – до 150 000 євро. Втім, потенційним покупцям слід знати один важливий нюанс – село вже давно покинуте та порожнє, пише Express

Що слід знати про село, виставлене на продаж?

Неймовірне село Канделаго розташоване на узбережжі  Коста-да-Морте, і вразить навіть досвідчених туристів своїми неймовірними краєвидами. Село може похвалитися приблизно десятьма традиційними кам'яними будинками, а також галісійськими зерносховищами, що використовуються також і для консервації та зберігання їжі. 

Село почало занепадати ще в 1970-х роках – населення тоді дуже сильно скоротилося. Однією з причин стала віддаленість від інших населених пунктів – лише за приблизно 5 кілометрів розташоване ще одне рибальське село. 

Втім, рієлтори переконані, що зараз село має дуже великий потенціал для покупців, адже розташоване у чудовому місці на узбережжі з неймовірною природою. Село ідеально підходить і для облаштування туристичного бізнесу, і для перебудови під власний будинок для відпочинку. 

Продаж села Канделаго – це лише частина ширшої тенденції – у Галісії розташовано чимало покинутих селищ, і чимало з них виставлені на продаж. Вони часто приваблюють і міжнародних покупців, що зацікавлені у сільському житті та зеленому туризмі, пише Idealista.

