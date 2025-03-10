Найбільші аеропорти Німеччини зупинили роботу на цілу добу: тисячі рейсів скасовані

У найбільших аеропортах Німеччини 10 березня розпочалися страйки робітників. Вони триватимуть 24 години.

На протест вийшли оператори аеропортів, працівників наземних служб і авіаційної безпеки. Про це пише 24 Канал із посиланням на DW.

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Що відомо про страйки в аеропортах Німеччини

Кілька днів тому профспілка Ver.di анонсувала страйки в аеропортах Німеччини. Вона вимагає поліпшення умов праці для приблизно 25 тисяч співробітників аеропортів.

Профспілка домагається підвищення заробітної плати на 8 відсотків, але не менше ніж на 350 євро на місяць, а також збільшення надбавок за важкі роботи й додаткових вихідних співробітникам.

Які аеропорти Німеччини не працюють 10 березня

10 березня у Німеччині заблокована робота 13 аеропортів:

Наразі не працюють аеропорти: Берліна-Бранденбурга, Штуттгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майні, Ганновера, Бремена і Лейпцига/Галле.

В аеропортах Веце і Карлсруе/Баден-Баден до страйку закликані лише співробітники авіаційної безпеки, зайняті в зонах контролю пасажирів, персоналу, вантажів і товарів, а також у сервісних службах.

Зверніть увагу. Згідно з попередженням, страйки триватимуть 24 години.

Об'єднання німецьких аеропортів ADV оцінило, що загалом через протести буде скасовано понад 3 400 рейсів, від чого потерпатимуть близько 510 000 пасажирів.

Слід зазначити, що днем раніше, 9 березня, в аеропорту Гамбурга також відбувся неанонсований страйк наземного персоналу. Зі 144 прильотів і 139 вильотів за розкладом було виконано лише 10 ранкових рейсів, а всі інші довелося скасувати. Страйк торкнувся близько 40 тисяч пасажирів.

До слова, тим часом авіаційна компанія Ryanair скорочує рейси в Європі на літній сезон 2025 року. У компанії заявили, що причиною цьому стали нові авіаційні податки, підвищення витрат на утримання аеропортів й високі збори.