Популярний пункт пропуску "поставлять на паузу": де обмежать рух на кордоні

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" продовжили тимчасові обмеження руху транспорту через ремонт мосту через річку Тиса. Обмеження продовжать щонайменше на місяць.

Як повідомили ДПСУ, роботи з реконструкції тривають, тому обмеження діятимуть ще щонайменше місяць.

Що відомо про обмеження руху?

За інформацією румунської сторони, з 15 квітня 2026 року у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів у пункті пропуску буде тимчасово призупинятися. Водночас пішохідне сполучення через кордон залишатиметься без змін і працюватиме у звичайному режимі.

Попередньо обмеження триватимуть до 15 травня включно. Подорожувальникам радять враховувати ці зміни під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону.



Популярний пункт пропуску “поставлять на паузу” / Фото ДПСУ

У Держприкордонслужбі пояснили, що тимчасові складнощі пов'язані з активною фазою ремонтних робіт на мосту, які потребують часткового перекриття руху. Тим, хто має нагальну потребу перетнути кордон у вказаний проміжок часу, рекомендують розглядати альтернативні пункти пропуску.

Які ще є пункти пропуску на кордоні з Румунією?

Прикордонники нагадали, що крім пункту пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" працюють:

"Порубне – Сірет" – автомобільний пункт пропуску.

"Дякове – Халмеу" – ще один автомобільний пункт.

"Дяківці – Раковець" – новіший автомобільний пункт, який теж діє на кордоні з Румунією.

"Красноїльськ – Вікову де Сус" – ще один автомобільний пункт.

Раніше ми писали, що пункт пропуску "Тиса" на кордоні України та Угорщини тимчасово припиняв роботу через відсутність електропостачання.Згодом електропостачання вдалося відновити, пропуск здійснюється у штатному режимі.