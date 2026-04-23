23 квітня, 17:08
На популярному пункті пропуску попереджають про затримки: де саме очікують черги

Марина Блохіна
Основні тези
  • З 24 квітня розпочнуться ремонтні роботи на пункті пропуску "Рава-Руська", які триватимуть до 1 червня 2026 року, через що рух буде організовано з використанням однієї смуги.
  • Для перетину кордону можна використовувати інші пункти, такі як Ягодин для вантажівок та автобусів, а також Смільниця для легкових, вантажних машин та пішоходів.

Вже від завтра, 24 квітня, один популярний пункт пропуску працюватиме лише з використанням однієї смуги. Водіїв просять врахувати це під час планування подорожі, адже можливі затримки на кордоні.

Українським водіям, що планують їхати до Польщі через пункт пропуску "Рава-Руська", слід підготуватися до того, що там триватимуть ремонтні роботи, пише ДПСУ

Що потрібно знати водіям?

З 09:00 24 квітня у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску почнуться ремонтні роботи з українського боку. Орієнтовно вони мають завершитися 1 червня 2026 року. Ремонт проходитиме поетапно на смугах руху і на в'їзд, і на виїзд з України – і через це рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги. 

Тож попереджають про те, що під час проведення ремонтних робіт можливі невеликі зміни у "ритмічності пропускних операцій". 

Просимо врахувати інформацію під час планування маршруту та обирати оптимальний час для перетину кордону, 
– написали у ДПСУ. 

Якими ще пунктами пропуску можна скористатися?

Перетнути кордон України можна ще в кількох пунктах пропуску. 

  • Ягодин – підходить для вантажних транспортних засобів з вагою понад 7,5 тонн, а також автобусів. Наразі легкові машини та пішоходи не пропускаються.
  • Смільниця – для легкових, вантажних машин та пішоходів до України, пише Державна митна служба.

