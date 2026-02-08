В Україні цього не робила: українка розкрила, як її змінила Норвегія

Українка, що живе у Норвегії, помітила кілька значних відмінностей між цими країнами – і деякі з них змусили її змінити давні звички.

Життя в Норвегії дуже відрізняється від Українки – і часто в маленьких, але несподіваних речах. Українка поділилася, що почала робити у цій країні, повідомляє iamhelenmazur.

Що українка почала робити в Норвегії?

Перше, що почала робити дівчина – це пити воду з крана. У Норвегії вона чиста та безплатна. Окрім того, навіть більшість проточної води в горах та лісах Норвегії чиста та питна, пише Visit Norway. Втім, краще не пити воду, що протікає через пасовища чи стікає з льодовиків.

А ось воду у пляшках зазвичай у Норвегії купують туристи – і коштує вона немало.

Ще одна звичка, якої набула дівчина – це здавати пластикові та бляшані пляшки. У Норвегії під час купівлі в чек враховується плата не лише за напій, але й за тару, і під час її здачі гроші повертаються, а це неабияк мотивує.

Українка розповіла, як змінилося її життя в Норвегії: дивіться відео

Окрім того, українка почала сортувати сміття – і робити це у Норвегії зовсім не складно. А ось за порушення правил можна отримати штраф. Окрім того, дуже сильно на життя блогерки впливає те, що вона живе не у квартирі, а у приватному будинку. І це означає, що доводиться чистити сніг та топити дім дровами.

Сьоме – ходжу в зал, тому що більше тут нічим і зайнятися,

– поскаржилася дівчина.

Вона також призвичаїлася брати книги українською мовою у місцевій бібліотеці, адже доставка з України до Норвегії коштує чимало.

