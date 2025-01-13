Коли польські магазини працюватимуть в неділю: назвали точні дати
У Польщі магазини здебільшого не працюють в неділю. Є лише кілька днів на рік, коли дозволена недільна торгівля.
Однак у 2025 році у Польщі буде більше торгових неділь, ніж у 2024 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на yavp.pl.
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Якщо минулого року у Польщі було лише 7 робочих неділь, то цьогоріч їх буде 8. Річ у тім, що тепер у грудні буде 3 робочих неділі, а не 2, як зазвичай.
Причиною стало те, що у 2025 році додали ще один державний вихідний – 24 грудня, на Святвечір.
Торгові неділі у Польщі у 2025 році
- 26 січня;
- 13 квітня;
- 27 квітня;
- 29 червня;
- 31 серпня;
- 7 грудня;
- 14 грудня;
- 21 грудня.
Без торгових неділь у 2025 році залишаться лютий, березень, травень, липень, вересень, жовтень та листопад.
Водночас буде змога закупитися перед Великоднем, 1 вереснем та Різдвом.
У Польщі буде змога закупитися перед великими святами / Unsplash
Які магазини працюють у Польщі в неділю
Крім цього, працювати в неділю можуть ті магазини, де за прилавком стоятиме особисто власник або франчайзі.