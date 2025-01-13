Коли польські магазини працюватимуть в неділю: назвали точні дати

У Польщі магазини здебільшого не працюють в неділю. Є лише кілька днів на рік, коли дозволена недільна торгівля.

Однак у 2025 році у Польщі буде більше торгових неділь, ніж у 2024 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на yavp.pl.

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Якщо минулого року у Польщі було лише 7 робочих неділь, то цьогоріч їх буде 8. Річ у тім, що тепер у грудні буде 3 робочих неділі, а не 2, як зазвичай.

Причиною стало те, що у 2025 році додали ще один державний вихідний – 24 грудня, на Святвечір.

Торгові неділі у Польщі у 2025 році

26 січня;

13 квітня;

27 квітня;

29 червня;

31 серпня;

7 грудня;

14 грудня;

21 грудня.

Без торгових неділь у 2025 році залишаться лютий, березень, травень, липень, вересень, жовтень та листопад.

Водночас буде змога закупитися перед Великоднем, 1 вереснем та Різдвом.



У Польщі буде змога закупитися перед великими святами / Unsplash

Які магазини працюють у Польщі в неділю

Згідно з законом про заборону недільної торгівлі у Польщі, винятки становлять автозаправні станції, квіткові магазини, аптеки, магазинах з релігійними товарами, кіоски з пресою та квитками, поштові відділення, пекарні, кондитерські та кафе-морозива, а також ресторани, магазини на вокзалах та в аеропортах.



Крім цього, працювати в неділю можуть ті магазини, де за прилавком стоятиме особисто власник або франчайзі.