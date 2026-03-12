Студенти заробили тисячі доларів на Алясці за одне літо: де працювали

Сезонні підробітки за кордоном дедалі частіше стають можливістю для молоді заробити значні кошти за короткий час. Саме так зробила група з шести студентів із Белграда, які поїхали працювати на Аляску і повернулися додому з чималими заощадженнями.

За 4 місяці важкої праці кожен з них зміг накопичити до 15 тисяч доларів, передає видання Blic.

Де саме працювали студенти?

Студенти працювали у місті Seward – невеликому рибальському порту на Алясці. Це тихе туристичне містечко, де в сезон завжди багато роботи, але небагато можливостей витратити зароблені гроші. Саме тому багато молоді приїжджає туди на тимчасові підробітки.

До поїздки долучилися Філіп, Мілош, Слободан, Нікола, Йована та Нада. Вони планували працювати приблизно 4 місяці – стільки триває їхній робочий дозвіл. У цей час студенти працювали по 12 годин на день і майже без вихідних.

Скільки можна заробити?

За словами студентів, погодинна оплата для нових працівників становить близько 9 доларів за годину, а для тих, хто вже має досвід – до 11 доларів за годину. Деякі з них брали дві роботи одночасно, тому їхнє навантаження могло сягати близько 84 годин на тиждень. Саме завдяки такому графіку їм вдалося за сезон накопичити значну суму.



Робота за кордоном / Фото Unsplash

Чоловіки виконували переважно роботу в порту:

допомагали спускати та піднімати човни;

ремонтували двигуни;

змінювали масло;

керували човнами;

допомагали капітанам під час риболовлі.

За таку роботу вони інколи отримували додаткові чайові від туристів. Тим часом Йована працювала покоївкою в туристичному комплексі та кемпінгу, а Нада займалася документами в офісі бронювання.

Для чого студенти заробляли гроші?

Для декого з них ця поїздка стала можливістю здійснити важливі життєві плани. Наприклад, одна зі студенток змогла купити земельну ділянку та оплатити власне весілля. Інші учасники поїздки також мають конкретні цілі – від відкриття власного бізнесу до будівництва будинку. За словами студентів, вони не виключають, що наступного року знову поїдуть працювати на Аляску, адже такий сезонний підробіток дозволяє за короткий час заробити суму, яка може стати хорошим стартом для майбутніх планів.

До слова! Українські біженці також швидко інтегруються на ринок праці. Як пише DW, близько 50% українців, що прибули до Німеччини в перші шість місяців після вторгнення, змогли знайти роботу – на кілька років раніше, ніж це вдалося мігрантам 2015 року.

