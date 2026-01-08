Безлюдний острів шукає двох працівників у кав'ярню, але є нюанс

На віддаленому острові немає постійних мешканців – проте є кав'ярня, в яку прямо зараз шукають двох працівників. Втім, у цієї досить незвичної роботи є ще й кілька нюансів.

Якщо ви колись мріяли про життя на безлюдному острові – тоді робота у кав'ярні на ідилічному острові Грейт-Бласкет може стати ідеальним варіантом. Він розташований в Ірландії, і зараз туди підшукують пару, що взяла б на себе відповідальність за кав'ярню та кілька інших обов'язків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво "Щось з області фантастики": українка розповіла, що чого не може звикнути у Португалії

Навіщо кав'ярня на безлюдному острові?

Грейт-Бласкет – це не звичайний острів, а заповідник дикої природи, і це означає, що на ньому немає постійних мешканців. Втім, там розташована кав'ярня та три котеджі для відпочинку, де періодично зупиняються гості.

Попри те, що постійно на острові не живе ніхто, він досить популярний – і в оголошенні про пошук працівників вказано попередження: острів може бути дуже багатолюдним.

Сезон може бути ДУЖЕ насиченим, і ви будете на ногах більшу частину дня,

– написали в оголошенні.

А ось ресурсів на острові мало, і про це в оголошенні також попереджають. Визначених наперед вихідних немає – їх визначає погода. Доглядачі, що будуть відібрані на цю посаду, муситимуть жити на острові з 1 квітня до середини жовтня, і часто острів накриває негода на кілька днів, що означає відсутність рейсів.

Що передбачає робота на острові Грейт-Бласкет?

Працедавці попереджають, що робота на острові буде непростою: вона включає зустріч гостей, що залишаються на ніч, прибирання та підтримання порядку у трьох котеджах для відпочинку, приготування чаю, кави та закусок у кав'ярні та виконання інших щоденних завдань.

Ми шукаємо працьовитий, відповідальний та надійний дует, який має чудові навички роботи з людьми та ініціативність. Будь ласка, майте на увазі, що це не робота на свята,

– мовиться у оголошенні.

Втім, робота все ж не позбавлена переваг: окрім заробітної плати доглядачі на острові отримують безплатні харчування та проживання. Як і торік, люди, яких оберуть для цієї роботи, спатимуть у спальні над кав'ярнею та користуватимуться її ж кухнею.

Цікаво! Умови на острові справді дуже скромні – там немає ані гарячої води, ані електрики, ані інших сучасних зручностей. Попри це, робота надзвичайно популярна, і щороку на вакансію надходять тисячі заявок з усіх куточків світу.

Що відомо про острів Грейт-Бласкет?

Острів незаселений з 1953 року і є одним з найбільш віддалених куточків Ірландії. Наразі він є спеціальною зоною охорони природи та простягається на 455 гектарів.

На острові є залишки рибальського селища, але будинки поступово занепадають, і від більшості з них залишилися самі руїни. А вже з 2014 року компанія The Great Blasket Island Experience розпочала реконструкцію приміщень на острові та здає їх в оренду протягом літнього сезону.

Саме з 2014 року компанія щорічно наймає двох доглядачів для управління помешканням та кафе.

Куди ще можна податися туристам?