Зміни для українців у Польщі: без якого обов'язкового документу більше не знайти роботу

Починаючи з березня 2026 року, українці, які прагнуть працювати в Польщі, повинні будуть оформлювати декларації на доручення роботи. Такі зміни стосуються всіх підприємств, де працюють громадяни України.

Більше про нововведення розповіло видання In Poland.

Чому запровадили нововведення?

Уряд Польщі пояснив, що нововведення спрямовані на уніфікацію правил для всіх іноземців у сфері охорони здоров'я, соціальних виплат та зайнятості.

Ми переходимо до системних рішень, які забезпечать рівні права для всіх іноземців, що проживають у Польщі, а також дозволять економити кошти державного бюджету,

– мовиться у повідомленні уряду.

Запровадження єдиної системи підтримки іноземців з тимчасовим захистом незалежно від громадянства стало відповіддю на заяву президента Навроцького про необхідність уникнення привілейованого ставлення до українців.

Що зміниться для тих, хто легально проживає в Польщі?

Для тих, хто легально проживає в Польщі за іншими дозволами на проживання, передбачено трирічний перехідний період. Він почне діяти з 5 березня 2026 року. Українці зможуть подавати заявки на працевлаштування через декларації про доручення роботи замість тимчасового дозволу на проживання.

Довідка. Як пише "Komersant Ukrainian", наразі в Польщі приблизно 988 – 993 тисячі українців мають PESEL UKR, з яких близько 670 тисяч є економічно активними. При цьому понад 462 тисячі проживають у Польщі легально на інших підставах, а 92 тисячі мають статус постійного або довгострокового резидента ЄС.

Кому слід бути готовим до штрафів?

Експертка з легалізації працевлаштування іноземців Юлія Новіцька (Grupa Progres) попереджає про штрафні санкції та ризик втрати працівників. Вона наголосила, що незаконне доручення роботи, наприклад, коли іноземець виконує обов'язки не за документами або працює до отримання дозволу чи після його закінчення, є однією з найнебезпечніших пасток у польському законодавстві.

Штрафи за порушення коливаються від 3 до 50 тисяч злотих за одного працівника, а два штрафи протягом двох років можуть призвести до заборони компанії наймати іноземців. Польські підприємства закликають готуватися до нових правил уже зараз, щоб уникнути ризиків та забезпечити легальне працевлаштування українців.

Без чого ні в якому разі не можна починати роботу у Польщі?

Раніше ми писали, що не варто починати роботу без підписаного контракту. Це важливо, щоб уникнути ризиків невиплат зарплати та відсутності правового захисту. Перевіряйте агентства тимчасового працевлаштування в офіційному реєстрі KRAZ та обирайте легальну форму оплати праці для отримання соціальних гарантій.