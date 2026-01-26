Ніколи так не робіть: без чого ні в якому разі не можна починати роботу у Польщі

Польща залишається одним із головних напрямків трудової міграції для українців. Водночас саме на етапі працевлаштування люди найчастіше стикаються з ризиками – від невиплати зарплати до відсутності будь-якого правового захисту.

Експерти радять дотримуватися кількох базових правил, які допоможуть уникнути проблем. Більше про це розповіла віце-президентка міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко у коментарі РБК-України.

Дивіться також Революція на ринку праці: у Польщі змінюються правила оплати праці

На що варто звернути увагу українцям?

Перш за все, не варто починати роботу без підписаного контракту – навіть якщо йдеться про так званий "випробувальний термін". Договір може бути паперовим або електронним, але він обов'язково має існувати. Без нього працівник не має жодних гарантій:

ні виплати зарплати,

ні захисту у разі конфлікту з роботодавцем.

Ще одна поширена пастка – вакансії з надто високими зарплатами без вимог до знання мови чи досвіду. Якщо умови виглядають занадто привабливо, це часто означає приховані нюанси, про які не повідомляють одразу, або ж відверте шахрайство.

Українцям, які влаштовуються через агентства тимчасового працевлаштування, радять обов'язково перевіряти такі компанії в офіційному реєстрі KRAZ. Це можна зробити за кілька хвилин, але така перевірка допомагає уникнути співпраці з нелегальними або недобросовісними посередниками.

Окрему увагу варто звернути на форму оплати праці. Попри поширеність так званої "сірої" зарплати в конвертах, вона позбавляє працівника соціальних гарантій і може призвести до проблем із законом. Легальна виплата означає:

пенсійні внески,

медичне страхування,

захист у разі перевірок.

Фахівці також радять, за можливості, обирати трудовий договір, а не цивільно-правову угоду. Саме трудовий контракт гарантує оплачувану відпустку, лікарняні та вищий рівень захисту від звільнення.



Експерти радять дотримуватися кількох базових правил при пошуку роботи / Фото Unsplash

Як змінилася оплата праці у Польщі?