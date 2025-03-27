Тривожний скандал: в готелях Єгипту роздають російську пропаганду

У популярних готелях курортних міст Єгипту роздають проросійські бюлетні. Вперше їх появу зафіксували ще минулого року.

Українські мандрівники та туроператори неодноразово скаржилися, проте ситуація не змінюється. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал РБК-Україна.

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Що відомо про скандал

Проросійські бюлетені розміщують на інформаційних стендах та видають на рецепціях у популярних готелях Шарм-ель-Шейха, Хургади та інших курортних міст. Їхня назва – "Good Morning News". Усі новини є передруками з російського пропагандистського агентства "Интерфакс".

При цьому бюлетені розповсюджуються не лише російською мовою, а й німецькою, англійською і французькою.

Також цікаво, що проросійську пропаганду нав'язують в топготелях Єгипту, які є популярними серед українців. Наприклад, у готелях мереж Sunrise Resorts & Cruises та JAZ Hotel Group.

Російська пропаганда в готелях Єгипту: фото РБК-Україна

Ба більше, такі листівки були помічені навіть на 5-зірковому курорті Sun Siyam Iru Fushi, що на Мальдівах.

Турагенти повідомили, що писали скарги адміністраціям готелів. Проте ті заперечують свою причетність до виготовлення пропагандистських листівок й ніяк не коментують їхнє розповсюдження.

При цьому журналісти зауважують, що не всі готелі вищезгаданих мереж помічені у розповсюдженні пропаганди.

До прикладу, у 4-зірковому готелі Sunrise Remal Resort у Шарм-ель-Шейху, який належить мережі Sunrise Resorts & Cruises, українські туристи пропагандистських бюлетенів не бачили. А представники готелю запевнили, що вони не розповсюджують роспропаганду, а навпаки – дуже люблять українців, і навіть зробили написи українською мовою на вказівниках.

Натомість Jaz Aquamarine на початку березня запевнили, що прибрали такі листівки зі свого готелю, перепросивши за "незручності" й заявили, що "ця газета є стороннім джерелом міжнародних новин".