Есть безоговорочный лидер: в каких аэропортах мира чаще всего воруют багаж туристов

Потеря зарегистрированного багажа во время погрузки и разгрузки – самый большой страх путешественников. Такие инциденты часто возникают из-за неорганизованности в работе аэропорта или авиакомпании, но бывают также случаи, когда происходят кражи.

24 Канал со ссылкой на свежее исследование AirAdvisor рассказывает, что в определенных аэропортах чемоданы пропадают чаще. И причина этого как раз кражи.

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В каких аэропортах мира чаще всего воруют багаж

Всего было проанализировано 53 аэропорта по всему миру по следующим параметрам:

объем пассажиров;

рейтинги Google и отзывы Yelp;

поиски утерянного багажа в окрестностях аэропорта;

среднее время, которое нужно пройти от выхода на посадку до зоны выдачи багажа.

Авторы пришли к выводу, что в больших по размеру и загруженных аэропортах чаще случаются кражи багажа.

Лондонский аэропорт Хитроу, крупнейший международный аэропорт Великобритании, стал лидером по поиску потерянного багажа в Интернете. Хотя он, возможно, не превосходит другие аэропорты по общему размеру, он значительно опережает пассажиропоток своих конкурентов и объем поисковых запросов в Google, связанных с утерянным багажом.



Аэропорт Хитроу в Лондоне / Фото Unsplash

10 аэропортов мира, где чаще всего теряется багаж пассажиров:

Аэропорт Лондон Хитроу (LHR), Великобритания. Международный аэропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франция. Международный аэропорт Дубая, ОАЭ. Аэропорт Стамбула (IST), Турция. Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне (FRA), Германия. Аэропорт Амстердама Схипхол (AMS), Нидерланды. Аэропорт Сингапур Чанги (SIN), Сингапур. Аэропорт Барселона-Эль-Прат (BCN), Испания. Международный аэропорт Стамбул-Сабиха Гекчен (SAW), Турция. Международный аэропорт Сиднея Кингсфорд Смит (SYD), Австралия.

Интересно: а сколько стоит самый дорогой в мире перелет.