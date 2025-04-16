Есть безоговорочный лидер: в каких аэропортах мира чаще всего воруют багаж туристов
- Исследование AirAdvisor проанализировало 53 аэропорта, обнаружив, что большие и загруженные аэропорты чаще сталкиваются с проблемами исчезновения багажа.
- Лондонский аэропорт Хитроу возглавил список аэропортов с самыми частыми случаями краж багажа.
Потеря зарегистрированного багажа во время погрузки и разгрузки – самый большой страх путешественников. Такие инциденты часто возникают из-за неорганизованности в работе аэропорта или авиакомпании, но бывают также случаи, когда происходят кражи.
24 Канал со ссылкой на свежее исследование AirAdvisor рассказывает, что в определенных аэропортах чемоданы пропадают чаще. И причина этого как раз кражи.
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В каких аэропортах мира чаще всего воруют багаж
Всего было проанализировано 53 аэропорта по всему миру по следующим параметрам:
- объем пассажиров;
- рейтинги Google и отзывы Yelp;
- поиски утерянного багажа в окрестностях аэропорта;
- среднее время, которое нужно пройти от выхода на посадку до зоны выдачи багажа.
Авторы пришли к выводу, что в больших по размеру и загруженных аэропортах чаще случаются кражи багажа.
Лондонский аэропорт Хитроу, крупнейший международный аэропорт Великобритании, стал лидером по поиску потерянного багажа в Интернете. Хотя он, возможно, не превосходит другие аэропорты по общему размеру, он значительно опережает пассажиропоток своих конкурентов и объем поисковых запросов в Google, связанных с утерянным багажом.
Аэропорт Хитроу в Лондоне / Фото Unsplash
10 аэропортов мира, где чаще всего теряется багаж пассажиров:
- Аэропорт Лондон Хитроу (LHR), Великобритания.
- Международный аэропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франция.
- Международный аэропорт Дубая, ОАЭ.
- Аэропорт Стамбула (IST), Турция.
- Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне (FRA), Германия.
- Аэропорт Амстердама Схипхол (AMS), Нидерланды.
- Аэропорт Сингапур Чанги (SIN), Сингапур.
- Аэропорт Барселона-Эль-Прат (BCN), Испания.
- Международный аэропорт Стамбул-Сабиха Гекчен (SAW), Турция.
- Международный аэропорт Сиднея Кингсфорд Смит (SYD), Австралия.
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