День Независимости по-американски: как в США празднуют 4 июля

Каждый год, 4 июля, в США празднуют День Независимости. Это один из важнейших национальных праздников, и американцы отмечают его с размахом.

В крупных городах в этот день всегда происходят масштабные шоу. Об этом пишет 24 Канал.

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Как в США празднуют День независимости

По всей стране 4 июля проходят праздничные парады, а дома украшены флагами США, красно-бело-синими лентами или гирляндами.

В крупных городах празднуют масштабно: с парадами, оркестрами, фейерверками и дроновыми шоу. Например, шоу в Нью-Йорке от Macy's с 60 000 фейерверками и огромными воздушными шарами ежегодно привлекает миллионы зрителей.

Празднование Дня независимости в США: смотрите видео

В небольших городках тоже устраивают празднования, но обычно с участием школьных команд, ветеранов и местных организаций.

Также по всей стране происходит много интересных событий: ярмарки, фестивали, карнавалы, марафоны или веселые конкурсы вроде поедания хот-догов на скорость.

А еще множество американцев в этот день устраивают посиделки с семьей или друзьями – организуют барбекю и накрывают щедрые столы.

Интересный факт. В 2024 году американцы потратили около 9,5 миллиардов долларов на еду и напитки к 4 июля.

Тем временем по всей стране транслируют торжественные концерты с патриотическими песнями. На этих мероприятиях часто чествуют ветеранов и военных.

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