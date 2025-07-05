У великих містах цього дня завжди відбуваються масштабні шоу. Про це пише 24 Канал.

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Як у США святкують День незалежності

По всій країні 4 липня відбуваються святкові паради, а будинки прикрашені прапорами США, червоно-біло-синіми стрічками чи гірляндами.

У великих містах святкують масштабно: з парадами, оркестрами, феєрверками та дроновими шоу. Наприклад, шоу в Нью-Йорку від Macy’s із 60 000 феєрверками та величезними повітряними кулями щороку приваблює мільйони глядачів.

Святкування Дня незалежності у США: дивіться відео

У невеликих містечках теж влаштовують святкування, але зазвичай за участі шкільних команд, ветеранів і місцевих організацій.

Також по всій країні відбувається багато цікавих подій: ярмарки, фестивалі, карнавали, марафони чи веселі конкурси на кшталт поїдання хот-догів на швидкість.

А ще безліч американців цього дня влаштовують посиденьки з сім'єю або друзями – організовують барбекю і накривають щедрі столи.

Цікавий факт. У 2024 році американці витратили близько 9,5 мільярдів доларів на їжу та напої до 4 липня.

Тим часом по всій країні транслюють урочисті концерти з патріотичними піснями. На цих заходах часто вшановують ветеранів та військових.

До слова, раніше ми писали про 5 успішних територій, які США придбали в інших держав.