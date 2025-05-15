SPA прямо в апартаментах: на Airbnb туристам предлагают новые частные услуги
- Airbnb запустила новую услугу Airbnb Services, которая позволяет нанимать частных поваров, массажистов, фотографов и других специалистов.
- Услуги доступны в 260 городах, стоимость начинается от 50 долларов, и направлены на повышение конкурентоспособности с отелями.
Airbnb, ведущая платформа для краткосрочной аренды жилья, представила новую услугу под названием Airbnb Services. Это предложение позволяет пользователям нанимать специалистов непосредственно в своих временных или постоянных помещениях.
Речь идет о частных поварах, фотографов, массажистов, персональных тренеров, парикмахеров и визажистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.
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На Airbnb туристам предлагают новые услуги
Компания сообщила о стратегическом решении в ответ на пересмотр прогноза прибыли на второй квартал 2025 года в сторону уменьшения. Снижение прогноза связано с уменьшением спроса на путешествия, усилением регуляторного контроля со стороны местных органов власти, направленного на Airbnb, и усилением конкуренции со стороны гостиничной индустрии.
Люди выбирают отели из-за их услуг. Люди выбирают Airbnb из-за пространства ... теперь мы даем вам лучшее из обоих миров,
– заявил гендиректор компании Брайан Чески.
На Airbnb теперь можно нанять частных массажистов / Фото Unsplash
Специалисты могут посещать клиентов в их домах на Airbnb, а также в любом другом месте, включая постоянное место жительства. Сейчас эти услуги предлагаются в 260 городах, а их стоимость начинается от 50 долларов.
Чески надеется, что эта новая функция может повлиять на путешественников, которые выбирают между Airbnb и отелем.
А ранее в Лондоне создали карту с солнечными террасами пабов.