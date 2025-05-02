Житель Дублина за месяц подал более 7000 жалоб на аэропорт: в чем причина

Житель Дублина, проживающий вблизи аэропорта, подал 7 535 жалоб на шум в течение августа 2024 года, что в среднем составляет 243 жалобы в день. А с июля по сентябрь, он сообщил о более 18 000 шумовых нарушений.

Почему так сильно мешает аэропорт жителю и при чем здесь "серийные жалобщики", рассказывает 24 Канал со ссылкой на breakingnews.ie.

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На аэропорт Дублина подали почти 71 000 жалоб

Количество жалоб на шум в аэропорту Дублина резко возросло, удвоившись за последний год до почти 71 000. Представители аэропорта сообщают, что примерно 90% этих жалоб поступают от "серийных жалобщиков" – лиц, которые регулярно направляют подобные заявления.

Рост количества жалоб связан с введением в эксплуатацию Северной взлетно-посадочной полосы, которая была построена за 330 миллионов евро и вступила в строй в 2023 году.

Жители близлежащих районов все еще привыкают к дополнительному шуму, вызванного новой взлетно-посадочной полосой,

– отметила Грэм Маккуин, менеджер по связям с общественностью аэропорта.

Аэропорт установил конкретные часы работы взлетно-посадочной полосы, определив ограниченный временной промежуток с 7 до 11 утра. Однако, как свидетельствуют отчеты, эти правила не соблюдаются последовательно.

Какие преимущества новой полосы

По данным аэропорта, в 2024 году примерно 65% всех вылетов осуществлялись именно с Северной взлетно-посадочной полосы.

В то же время подчеркивают, что использование этой полосы играет решающую роль в уменьшении шумового загрязнения над густонаселенными районами Дублина. Поскольку самолеты следуют траекториями полета, которые минимизируют беспокойство в этих районах.

Местные жители призывают власти применить сбалансированный подход к развитию воздушного сообщения в стране. Они выступают за увеличение использования региональных аэропортов в Шенноне, Корке и Ноке для улучшения доступности и сообщения.

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