Запланированная акция протеста польских перевозчиков: где на границе могут ограничить движение
- Польские перевозчики планируют протест на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" 12 мая, что может ограничить движение грузового транспорта через границу.
- Протест может продлиться до 4 месяцев, и перевозчики имеют проблемы из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков.
На границе Польши и Украины снова ожидается протест польских перевозчиков. Вследствие этого могут быть проблемы с движением грузового транспорта через границу.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу.
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Новые ограничения на украинско-польской границе
В понедельник, 12 мая, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" ожидается проведение акции протеста польских перевозчиков. Пограничная стража Республики Польша сообщает, что ограничения на движение транспорта могут быть в направлении ПП "Дорогуск".
Так на этом участке границы может быть затруднено движение грузовиков. Их будут пропускать с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд. Беспрепятственно проехать смогут автобусы и грузовики, которые везут гуманитарную помощь.
По предварительной информации, польские перевозчики могут протестировать на границе в течение 4 месяцев.
По состоянию на сейчас движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений, однако просим водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин – Дорогуск",
– говорится в сообщении ГПСУ.
Пограничники оперативно будут информировать обо всех изменениях ситуации на этом пункте пропуска.
Напомним, польские перевозчики снова выйдут на протест из-за отсутствия действий со стороны польского правительства по балансу на транспортном рынке. После отмены разрешений для украинских водителей у перевозчиков Польши возникли проблемы в работе.