Возле Эвереста столкнулись два вертолета: как это произошло

Авария с участием двух вертолетов произошла во вторник, 3 ноября. В результате погиб индийский турист, а еще два человека получили травмы: пассажир из Новой Зеландии и пилот из Непала, пишет The Independent.

Adv

популярные видео

Что известно об аварии с вертолетами?

Инцидент произошел в разгар туристического сезона в Непале: вертолеты доставляли путешественников в базовый лагерь в деревне Фериче. Он расположен на высоте 4200 метров. Поврежденные воздушные суда эксплуатировали две частные компании: Fishtail Air и Dynasty Air.

В заявлении первой компании говорится, что вертолет, упавший на горе, перевозил пассажиров, предварительно эвакуированных с горы Эверест. Между тем представитель Dynasty Air заявил, что их вертолет перевозил грузы.

Два вертолета столкнулись при посадке: смотрите видео

На видеозаписи аварии видно, что один вертолет задел другой при заходе на посадку. Сейчас авиационные эксперты выясняют, что именно стало причиной столкновения. Возможно, произошло недоразумение между пилотами, ведь этот район находится вне зоны покрытия диспетчерской башни аэропорта Лукла. Пилотам приходится поддерживать связь друг с другом.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Поход в базовый лагерь горы Эверест длится до двух недель – и осень является самым популярным сезоном перед наступлением суровых зимних месяцев. Аварии вертолетов у горы происходят уже не впервые: в прошлом году вертолет разбился при попытке спасти туристов.

А в июле 2023 года по меньшей мере шесть человек на борту туристического вертолета погибли, когда он разбился вскоре после взлета в районе Эвереста.