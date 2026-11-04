Біля Евересту зіштовхнулися два вертольоти: як це сталося

Аварія з двома вертольотами трапилася у вівторок, 3 листопада. В результаті загинув індійський турист, а ще двоє людей отримали травми: пасажир з Нової Зеландії та пілот з Непалу, пише The Independent.

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Що відомо про аварію з гелікоптерами?

Інцидент трапився у розпал туристичного сезону в Непалі: гелікоптери доставляли мандрівників до базового табору у селі Феріче. Він розташований на висоті 4200 метрів. Пошкоджені повітряні судна використовували дві приватні компанії: Fishtail Air та Dynasty Air.

у заяві першої компанії мовиться про те, що вертоліт, який впав на горі, перевозив пасажирів, що попередньо евакуювали з гори Еверест. Тим часом представник Dynasty Air заявив, що їхній вертоліт перевозив вантажі.

Два гелікоптери зіштовхнулися під час посадки: дивіться відео

На відеозаписі аварії видно, що один вертоліт зачепив інший при заході на посадку. Зараз авіаційні експерти встановлюють, що саме стало причиною для зіткнення. Могло відбутися непорозуміння між пілотами, адже район перебуває поза зоною покриття диспетчерської вежі аеропорту Лукла. Пілотам доводиться підтримувати зв'язок одне з одним.

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Похід до базового табору гори Еверест триває до двох тижнів – і осінь є найбільш популярним сезоном перед настанням суворих зимових місяців. Аварії гелікоптерів біля гори трапляються вже не вперше: торік вертоліт розбився під час спроби врятувати туристів.

А у липні 2023 року принаймні 6 людей на борту туристичного гелікоптера загинули, коли він розбився невдовзі після зльоту у районі Евересту.