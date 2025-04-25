Одна из стран ЕС планирует урезать выплаты украинцам – все из-за "беженского туризма"

Австрия бьет тревогу в связи с увеличением количества больших семей из Закарпатья – региона, который не является зоной боевых действий. Чиновники выразили подозрения относительно возможного мошенничества при получении социальной помощи.

Власти страны планируют решить этот вопрос ужесточением ограничений на выплаты беженцам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Kosmo.

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В Австрии хотят ограничить выплаты беженцам

Соискатели убежища из Закарпатья сталкиваются с языковым барьером, поскольку многие из них не владеют украинским или русским языками и часто не имеют базовых навыков грамотности. Такая ситуация вызывает беспокойство относительно возможных случаев мошенничества, связанных с программами социальной помощи.

Наплыв искателей убежища создает организационные проблемы, особенно для школ, детских садов и общин в Зальцбурге. Около 90% заявлений о предоставлении убежища в регионе сейчас поступают от этих групп людей,

– говорится в сообщении.

Австрия испытывает значительное финансовое влияние через свою государственную программу помощи на детей, которая варьируется от 180 до 250 евро в зависимости от возраста ребенка и дополнительных выплат по уходу за ребенком.

В отличие от помощи, предоставляемой другим искателям убежища, украинские беженцы пользуются широкой государственной поддержкой, которая включает не только базовую помощь, но и жилищные субсидии и семейные выплаты. На сегодня в Австрии проживает около 90 000 украинских беженцев.

Как борются с "беженским туризмом"

Антон Хольцер, координатор по вопросам предоставления убежища в Зальцбурге и бывший командир спасателей Красного Креста, заявил о случаях так называемого беженского туризма. Семьи, которые ранее зависели от социальной помощи в таких странах, как Франция и Испания, переезжают в Австрию. Эта миграция, вероятно, обусловлена более привлекательными возможностями финансовой поддержки.

Новоназначенный министр по делам семьи Клаудия Плакольм объявила о создании рабочей группы, целью которой является предотвращение злоупотребления семейными выплатами. В рамках новой политики продолжительность получения семейной помощи и пособия по уходу за ребенком будет сокращена с 1 года до 6 месяцев.

Кроме того, после 31 октября специализированное подразделение разработает строгие критерии, чтобы уменьшить привлекательность для искателей убежища, которые заинтересованы именно в выплатах.

Тем временем в Нидерландах лишили защиты некоторых беженцев.