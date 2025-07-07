Вдвое больше, чем раньше: Нидерланды увеличили стоимость приюта для украинских беженцев

Правительство Нидерландов объявило о повышении ежемесячной платы за предоставление приюта украинским беженцам. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2025 года.

В частности, сумма увеличится со 105 евро в месяц до 244 евро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTL, которое цитирует министра по вопросам убежища и миграции Мону Кейзер.

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Украинцы в Нидерландах будут платить за проживание больше

Кейзер объявила, что семьи с двумя несовершеннолетними детьми в стране должны будут платить максимум 488 евро, в зависимости от их индивидуальных обстоятельств.

Увеличение личного взноса используется для покрытия эксплуатационных расходов приюта, таких как газ, вода и электроэнергия,

– объяснила она.

Кроме того, правительство Нидерландов заявило, что взрослые украинцы, проживающих в приютах с питанием, теперь должны будут платить дополнительный взнос в размере 252,18 евро в месяц. Так, максимальный финансовый взнос для семьи из двух взрослых составит 992,80 евро в месяц.

Отмечается, что эта инициатива направлена на устранение и уменьшение неравенства между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

Сейчас в Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев, 93 770 из которых проживают в муниципальных центрах для беженцев.

К слову, ранее в Нидерландах лишили защиты некоторые категории украинцев.