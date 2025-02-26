Сокращение помощи для беженцев в Польше: кто будет иметь право на выплаты

Один из кандидатов на пост президента Польши заверил, что имеет четкую позицию относительно помощи для Украины, в частности военной. Однако по обеспечению поддержки беженцев он, по его словам, "опирается на здравый смысл".

Об этом заявил действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который является кандидатом на пост президента Польши от Гражданской коалиции, передает корреспондентка 24 Канала.

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Кто не будет иметь права на выплаты 800+ в Польше

Рафал Тшасковский напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша была одной из первых стран Европы, которая начала принимать украинских беженцев.

Он подчеркнул, что Польша продолжает помогать, но сейчас уже "естественно вести разговоры о том, что будет дальше".

Когда мы привязали получение выплаты 800+ к школьной обязанности, оказалось, что эти выплаты получали даже дети, которые не жили в Польше. Поэтому для меня совершенно естественно принять решение, что те, кто не работает и не находится в Польше, не будут иметь права на эти выплаты. Мы предоставили нашим украинским друзьям равные права с нашими гражданами в этих вопросах,

– сказал мэр Варшавы.

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр страны Дональд Туск намерен пересмотреть правила выплаты пособия на детей иммигрантам и беженцам, введя обязательное требование о трудоустройстве.

Однако эта инициатива понравилась не всем. Ведь многие украинские дети в Польше находятся только с мамами-одиночками, которые не имеют возможности выйти на рынок труда из-за ухода за детьми, или бабушками.