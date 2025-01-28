Польша объявила пункты пропуска объектами критической инфраструктуры: что это значит для Украины
Правительство Польши расширило перечень критической инфраструктуры страны. Теперь пограничные контрольно-пропускные пункты Польши стали критическими объектами.
Таким образом польское правительство пытается ограничить возможные попытки блокирования польско-украинской границы в будущем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.
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Правительство Польши пытается ограничить блокирование границы в рамках закона
Председатель Совета по вопросам сотрудничества с Украиной и Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль сообщил, что уже правительство утвердило соответствующее постановление. По его словам, "перечень того, что считается критической инфраструктурой, расширен".
Правительство ввело постановления по критической инфраструктуры, что немного уменьшило неудобства, связанные с протестами на границе,
– сказал Коваль.
Он также убежден, что фермеры в Польше и во всем ЕС "всегда" будут искать способы организации протестов, которые будут иметь наибольшее влияние на власть. Однако Коваль заверил, что правительство будет пытаться ограничить эти протесты в рамках закона.
- Напомним, что последняя блокада украинско-польской границы состоялась 23 ноября 2024 года. В тот день польские фермеры заблокировали пункт пропуска Медыка – Шегини.
- Грузовики, которые направлялись из Польши в Украину, пропускали по одному в час. А на выезд из Украины блокировали весь транспорт весом более 3,5 тонн.
- Однако интересно, что этот протест уже не был связан с украинским зерном или другими нашими товарами. Его главной причиной было соглашение между ЕС и экономическим объединением стран Южной Америки.