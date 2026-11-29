Большинство туристов очень тщательно готовятся к полету на самолете: от выбора удобной одежды до праздничной бутылки пива в зоне вылета, пишет Express. В то же время опытная стюардесса предупредила, что некоторые из любимых привычек пассажиров на самом деле могут в разы ухудшить путешествие.

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Какую одежду не стоит надевать в самолет?

Мива, стюардесса авиакомпании TUI, регулярно делится откровенными наблюдениями с подписчиками в соцсетях. Она рассказывает о жизни в воздухе, а также поделилась тем, чего никогда не стоит делать в самолете.

Честный ответ стюардессы побудил многих пассажиров переосмыслить то, как именно они готовятся к взлету. Вот что следует запомнить.

Не надевайте шорты

Самой большой ошибкой во время полета стюардесса считает посадку в самолет с голыми ногами. И хотя шорты могут показаться разумным выбором, если вы летите в теплую страну, они, как правило, не очень практичны на высоте более 10 000 метров.

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Никогда не знаешь, насколько чисто там, где ты будешь сидеть. Кроме того, там может быть очень холодно– поделилась стюардесса.

И вместо того, чтобы рисковать дискомфортом, лучше выбрать длинные штаны свободного кроя.

Не пейте алкоголь

Пинта пива в аэропорту или бокал игристого на борту для многих пассажиров – удачное начало долгожданного отпуска. Но стюардесса подчеркнула, что пассажиров, которые напиваются в самолете, экипаж может высадить из соображений безопасности.

А давление в салоне может усилить действие алкоголя – поэтому довольно легко неправильно оценить его количество. Ненадлежащее поведение, между тем, приведет не только к выдворению с рейса еще до взлета, но и к большим штрафам или запрету на перевозку авиакомпаниями.

Берите с собой воду

Сухой воздух и низкая влажность в самолете могут привести к увеличению потери жидкости и обезвоживанию. Поэтому с собой на борт обязательно следует брать бутылку из-под воды: после прохождения контроля безопасности в аэропорту ее можно бесплатно наполнить водой.