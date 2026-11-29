Одну річ не треба вдягати у літак / Pexels
Бортпровідниця авіакомпанії TUI розкрила одну-єдину річ, яку ніколи не варто вдягати, якщо ви плануєте подорожувати літаком. І чимало туристів роблять саме цю помилку.
Більшість туристів готуються до польоту літаком дуже ретельно: від вибору зручного одягу до святкової пляшки пива у зоні вильоту, пише Express. Водночас досвідчена бортпровідниця попередила, що деякі з улюблених звичок пасажирів насправді можуть зробити подорожі в рази гіршими.
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Який одяг не варто вдягати в літак?
Міва, бортпровідниця авіакомпанії TUI, регулярно ділиться відвертими спостереженнями з підписниками у соцмережах. Вона розповідає про життя у повітрі, а також поділилася, які речі ніколи не варто робити у літаку.
Чесна відповідь бортпровідниці спонукала багатьох пасажирів переосмислити те, як саме вони готуються до зльоту. Ось що слід запам'ятати.
Не вдягайте шорти
Найбільшою помилкою під час польоту бортпровідниця вважає посадку у літак з голими ногами. І хоча шорти можуть видаватися розумним варіантом, якщо ви плануєте у теплу країну, вони зазвичай не дуже практичні на висоті у понад 10 000 метрів.
Ніколи не знаєш, наскільки чисто там, де ти сидітимеш. Крім того, там може бути дуже холодно
І замість того, аби ризикувати дискомфортом, краще обрати довші штани вільного крою.
Не пийте алкоголь
Пінта пива в аеропорту чи келих ігристого на борту для багатьох пасажирів є вдалим початком омріяної відпустки. Але бортпровідниця наголосила, що пасажирів, які напиваються в літаку, екіпаж може висадити з міркувань безпеки.
А тиск у салоні може посилити дію алкоголю – тож досить легко неправильно оцінити його кількість. Неналежна поведінка тим часом призведе не тільки до вигнання з рейсу ще до зльоту, але й до великих штрафів чи заборони на перевезення авіакомпаніями.
Беріть з собою воду
Сухе повітря та низька вологість у літаку можуть призвести до збільшення втрати рідини та зневоднення. Тож з собою на борт обов'язково слід брати пляшку з-під води: після проходження контролю безпеки в аеропорту її можна безплатно наповнити водою.
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