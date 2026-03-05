Чтобы поезд не стоял часами: вот что украинцам запрещено везти в Словакию

Многие украинцы путешествуют в Словакию поездом, или же машиной – и не подозревают, что содержимое их чемодана влияет на то, сколько продлится пограничный контроль.

Если вы едете в Словакию поездом, тогда паспортный и таможенный контроль осуществляется на границе – и его продолжительность напрямую зависит от того, найдутся ли у пассажиров запрещенные предметы и товары. Поэтому некоторые продукты и вещи лучше не заносить в вагон вообще, сообщает Закарпатская таможня.

Что нельзя везти через границу Словакии?

В путешествие в другую страну можно брать только те товары, продукты и подарки, соответствующие таможенным правилам – а вот за их нарушение предусмотрено наказание. А если путешествуете поездом, то даже минутная задержка может обойтись штрафом в 1700 гривен.

Итак, вот что запрещено везти в Словакию:

фрукты;

овощи;

мясо и мясные продукты;

молоко и молочные продукты;

цветы и семена без специального сертификата;

растения и в частности саженцы.

В случае нарушения этих правил продукты изымут и уничтожат, а человеку выпишут штраф, пишет Visit Ukraine. Впрочем, из правила есть исключения: сухое молоко для младенцев, детское питание и специальные диетические продукты.

Кроме того, на некоторые товары действуют ограничения. Это означает, что через границу можно везти только определенное их количество:

сигареты – 40 штук;

сигариллы – 20 штук;

сигары – 10 штук;

табак для курения – 50 граммов;

или же разумное сочетание вышеперечисленных товаров;

спиртные напитки с содержанием алкоголя более 22% – 1 литр;

спиртные напитки, где содержание алкоголя меньше, чем 22% – 2 литра;

или их разумное сочетание;

тихое вино – 4 литра;

пиво – 16 литров.

Что еще следует знать туристам?