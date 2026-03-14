Эти сувениры под запретом: вот что нельзя ввозить в Украину из-за границы

После невероятного путешествия за границу часто хочется привезти родным, друзьям и себе сувениры на память о поездке. Впрочем, следует сначала убедиться, что эти сувениры пропустят на таможне.

Даже вещи, которые кажутся вполне привычными дома, могут вызвать немалые проблемы при въезде, пишет Таможенная служба Украины.

Интересно До 5000 злотых штрафа или арест: почему в Польше лучше не покупать бензин "про запас"

Что нельзя ввозить в Украину?

Первое правило, что нужно запомнить – при въезде в Украину действует система "зеленого" и "красного" коридоров. Если перевозятся только разрешенные вещи в допустимых нормах, можно воспользоваться "зеленым" коридором.

А вот в случае, если в багаже есть вещи, подлежащие декларированию, следует выбрать "красный".

Вот что можно везти без декларирования и уплаты сборов, пишет Visit Ukraine:

наличные до 10 000 евро;

личные вещи, в том числе одежда, гаджеты и украшения;

до 5 упаковок лекарств без запрещенных веществ;

товары общим весом до 50 килограммов и стоимостью до 500 евро;

алкоголь и табачные изделия в пределах лимитов.

Зато обязательно декларировать нужно различные ценности (металлы, антиквариат и произведения искусства), товары, превышающие разрешенные лимиты, живых животных, биоматериалы и всю наличность более 10 000 евро.

Также есть некоторые вещи, которые ввозить в Украину запрещено:

наркотические и психотропные вещества;

взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества;

печатную и электронную продукцию с призывами к насилию и вражде, пропагандой войны, порнографией и расистским или ксенофобным контентом;

больных или неидентифицированных животных;

оружие любого типа, если нет специального разрешения от МВД.

