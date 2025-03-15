Укр Рус
Закордон Жизнь за границей Йобо, оппа, онни: что означают корейские обращения: что означают корейские обращения
15 марта, 14:47
3

Йобо, оппа, онни: что означают корейские обращения: что означают корейские обращения

Анастасия Кушпит

Корейская культура очень уважительная, поэтому правильное обращение – важный знак уважения. Если в Украине это "ты" или "вы", то в Южной Корее форм обращений значительно больше.

То, как нужно обращаться, зависит от возраста собеседника, его социального статуса, вашего уровня близости и формальности ситуации. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Вам этого не простят: вещи, которые категорически не стоит делать в Японии

Основные обращения в корейском языке

В Корее к знакомым могут обращаться как к родственникам, если они старше или младше.

Самые популярные:

  • оппа – так девушки обращаются к старшему брату или старшему знакомому мужчины.
  • хён – так парни обращаются к старшему брату или знакомому мужчине.
  • онни – обращение девушки к старшей сестре или знакомой женщине.
  • нуна – обращение парня к старшей сестре или знакомой женщине.
  • аджосси – к мужчине среднего возраста (как дядя).
  • аджумма – к женщине среднего возраста (это как "тетя", и иногда звучит не очень вежливо). Для большего уважения лучше сказать "иммоним" или "самоним".
  • харабоджи – дедушка, также может быть вежливым обращением к пожилому мужчине.
  • хальмони – бабушка, используется и как обращение к пожилой женщине.

К младшим братьям или сестрам, а также младшим членам коллектива специальные обращения, как правило, не употребляются. Для обращения к ним используются личные имена.

Также обращение оппа, хьон, нуна, онни практически не применяют к тем, кто старше более чем на 15 лет.


Оппа, онни употребляются обычно в неформальном общении / Pexels

Другие популярные неформальные обращения:

  • э – неформальное обращение к младшим или друзьям (может звучать фамильярно).
  • чагия – нежное обращение к любимому человеку.
  • сонбе – старший по рангу в учебе или работе.
  • хубе – младший по рангу.
  • тонсэн – младший брат или сестра (применяется и для знакомых).

Также в Корее есть слово "йобо" – это обращение между супругами, которое означает что-то вроде "любимый/любимая" или "дорогой/любимая". Его используют женатые пары.

Однако оно не употребляется между влюбленными, которые еще не женаты – в таких случаях больше подходит "чагия" или "оппа/онни" в зависимости от возраста.

К слову, ранее мы рассказали, как определить свой корейский возраст – по старому корейскому стилю его считают не так, как у нас.