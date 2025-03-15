Йобо, оппа, онни: что означают корейские обращения: что означают корейские обращения
Корейская культура очень уважительная, поэтому правильное обращение – важный знак уважения. Если в Украине это "ты" или "вы", то в Южной Корее форм обращений значительно больше.
То, как нужно обращаться, зависит от возраста собеседника, его социального статуса, вашего уровня близости и формальности ситуации. Об этом пишет 24 Канал.
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Основные обращения в корейском языке
В Корее к знакомым могут обращаться как к родственникам, если они старше или младше.
Самые популярные:
- оппа – так девушки обращаются к старшему брату или старшему знакомому мужчины.
- хён – так парни обращаются к старшему брату или знакомому мужчине.
- онни – обращение девушки к старшей сестре или знакомой женщине.
- нуна – обращение парня к старшей сестре или знакомой женщине.
- аджосси – к мужчине среднего возраста (как дядя).
- аджумма – к женщине среднего возраста (это как "тетя", и иногда звучит не очень вежливо). Для большего уважения лучше сказать "иммоним" или "самоним".
- харабоджи – дедушка, также может быть вежливым обращением к пожилому мужчине.
- хальмони – бабушка, используется и как обращение к пожилой женщине.
К младшим братьям или сестрам, а также младшим членам коллектива специальные обращения, как правило, не употребляются. Для обращения к ним используются личные имена.
Также обращение оппа, хьон, нуна, онни практически не применяют к тем, кто старше более чем на 15 лет.
Оппа, онни употребляются обычно в неформальном общении / Pexels
Другие популярные неформальные обращения:
- э – неформальное обращение к младшим или друзьям (может звучать фамильярно).
- чагия – нежное обращение к любимому человеку.
- сонбе – старший по рангу в учебе или работе.
- хубе – младший по рангу.
- тонсэн – младший брат или сестра (применяется и для знакомых).
Также в Корее есть слово "йобо" – это обращение между супругами, которое означает что-то вроде "любимый/любимая" или "дорогой/любимая". Его используют женатые пары.
Однако оно не употребляется между влюбленными, которые еще не женаты – в таких случаях больше подходит "чагия" или "оппа/онни" в зависимости от возраста.
К слову, ранее мы рассказали, как определить свой корейский возраст – по старому корейскому стилю его считают не так, как у нас.