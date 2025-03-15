Те, як потрібно звертатися, залежить від віку співрозмовника, його соціального статусу, вашого рівня близькості та формальності ситуації. Про це пише 24 Канал.

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Основні звернення у корейській мові

У Кореї до знайомих можуть звертатися як до родичів, якщо вони старші або молодші.

Найпопулярніші:

оппа – так дівчата звертаються до старшого брата або старшого знайомого чоловіка.

– так дівчата звертаються до старшого брата або старшого знайомого чоловіка. хьон – так хлопці звертаються до старшого брата або знайомого чоловіка.

– так хлопці звертаються до старшого брата або знайомого чоловіка. онні – звернення дівчини до старшої сестри чи знайомої жінки.

– звернення дівчини до старшої сестри чи знайомої жінки. нуна – звернення хлопця до старшої сестри або знайомої жінки.

– звернення хлопця до старшої сестри або знайомої жінки. аджоссі – до чоловіка середнього віку (як дядько).

– до чоловіка середнього віку (як дядько). аджумма – до жінки середнього віку (це як "тітка", й інколи звучить не дуже ввічливо). Для більшої поваги краще сказати "імонім" або "самонім".

– до жінки середнього віку (це як "тітка", й інколи звучить не дуже ввічливо). Для більшої поваги краще сказати "імонім" або "самонім". харабоджі – дідусь, також може бути ввічливим зверненням до літнього чоловіка.

– дідусь, також може бути ввічливим зверненням до літнього чоловіка. хальмоні – бабуся, використовується і як звернення до літньої жінки.

До молодших братів чи сестер, а також молодших членів колективу спеціальні звернення, як правило, не вживаються. Для звернення до них використовуються особисті імена.

Також звернення оппа, хьон, нуна, онні практично не застосовують до тих, хто старше на понад 15 років.



Оппа, онні вживаються зазвичай у неформальному спілкуванні / Pexels

Інші популярні неформальні звернення:

е – неформальне звернення до молодших або друзів (може звучати фамільярно).

– неформальне звернення до молодших або друзів (може звучати фамільярно). чагія – ніжне звернення до коханої людини.

– ніжне звернення до коханої людини. сонбе – старший за рангом у навчанні або роботі.

– старший за рангом у навчанні або роботі. хубе – молодший за рангом.

– молодший за рангом. тонсен – молодший брат або сестра (застосовується і для знайомих).

Також у Кореї є слово "йобо" – це звертання між подружжям, яке означає щось на кшталт "коханий/кохана" або "любий/люба". Його використовують одружені пари.

Проте воно не вживається між закоханими, які ще не одружені – у таких випадках більше підходить "чагія" або "оппа/онні" залежно від віку.

До слова, раніше ми розповіли, як визначити свій корейський вік – за старим корейським стилем його рахують не так, як у нас.