То, как нужно обращаться, зависит от возраста собеседника, его социального статуса, вашего уровня близости и формальности ситуации. Об этом пишет 24 Канал.

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Основные обращения в корейском языке

В Корее к знакомым могут обращаться как к родственникам, если они старше или младше.

Самые популярные:

оппа – так девушки обращаются к старшему брату или старшему знакомому мужчины.

– так девушки обращаются к старшему брату или старшему знакомому мужчины. хён – так парни обращаются к старшему брату или знакомому мужчине.

– так парни обращаются к старшему брату или знакомому мужчине. онни – обращение девушки к старшей сестре или знакомой женщине.

– обращение девушки к старшей сестре или знакомой женщине. нуна – обращение парня к старшей сестре или знакомой женщине.

– обращение парня к старшей сестре или знакомой женщине. аджосси – к мужчине среднего возраста (как дядя).

– к мужчине среднего возраста (как дядя). аджумма – к женщине среднего возраста (это как "тетя", и иногда звучит не очень вежливо). Для большего уважения лучше сказать "иммоним" или "самоним".

– к женщине среднего возраста (это как "тетя", и иногда звучит не очень вежливо). Для большего уважения лучше сказать "иммоним" или "самоним". харабоджи – дедушка, также может быть вежливым обращением к пожилому мужчине.

– дедушка, также может быть вежливым обращением к пожилому мужчине. хальмони – бабушка, используется и как обращение к пожилой женщине.

К младшим братьям или сестрам, а также младшим членам коллектива специальные обращения, как правило, не употребляются. Для обращения к ним используются личные имена.

Также обращение оппа, хьон, нуна, онни практически не применяют к тем, кто старше более чем на 15 лет.



Оппа, онни употребляются обычно в неформальном общении / Pexels

Другие популярные неформальные обращения:

э – неформальное обращение к младшим или друзьям (может звучать фамильярно).

– неформальное обращение к младшим или друзьям (может звучать фамильярно). чагия – нежное обращение к любимому человеку.

– нежное обращение к любимому человеку. сонбе – старший по рангу в учебе или работе.

– старший по рангу в учебе или работе. хубе – младший по рангу.

– младший по рангу. тонсэн – младший брат или сестра (применяется и для знакомых).

Также в Корее есть слово "йобо" – это обращение между супругами, которое означает что-то вроде "любимый/любимая" или "дорогой/любимая". Его используют женатые пары.

Однако оно не употребляется между влюбленными, которые еще не женаты – в таких случаях больше подходит "чагия" или "оппа/онни" в зависимости от возраста.

К слову, ранее мы рассказали, как определить свой корейский возраст – по старому корейскому стилю его считают не так, как у нас.