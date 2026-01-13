Этого в Испании не делают почти никогда: украинцы сильно удивляются
- В Испании не принято дарить цветы, за исключением похорон, в больнице или при рождении ребенка.
- В Испании считается нормальным дарить две розы, без обязательного правила относительно нечетного количества цветов.
Украинка, живущая уже не один год в Испании, заметила, что одна вещь, которая для нее очень привычна, в Испании считается диковинкой.
В разных странах обычаи очень сильно отличаются – и то, что кажется абсолютно нормальным в Украине, в Испании многих может удивить, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.
Что в Испании практически не делают?
Украинка Ирина, живущая в Испании уже несколько лет, изрядно удивилась, когда узнала, что в Испании не принято дарить цветы.
Этим Испания точно отличается от Украины. Говорят, что их здесь дарят или на похороны, или когда кто-то в больнице, или когда родился ребенок,
– поделилась украинка.
Девушка также поделилась, что ее преподавательница по испанскому сильно удивилась, когда узнала, что в Украине цветы дарят очень часто – и независимо от того, или это праздник, или нет. А еще больше ее удивили размеры букетов.
Украинка рассказала, чего не делают в Испании: смотрите видео
К слову, в Испании, считается абсолютно нормальным принести вместо букета всего две розы. В этой стране нет правила относительно того, что дарить нужно обязательно нечетное количество цветов.
Что еще удивляет украинцев в Испании?
Украинка, живущая в Испании, рассказала, что большинство туристов даже не догадываются об уровне преступности в стране. В Испании легко могут украсть и телефон, и даже машину – и во многих случаях полиция не может ничего сделать.
Кроме того, удивило украинку и то, как в Испании относятся к детям. Она считает, что это одна из причин, почему люди так хотят переехать в эту страну.