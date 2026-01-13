Этого в Испании не делают почти никогда: украинцы сильно удивляются

Украинка, живущая уже не один год в Испании, заметила, что одна вещь, которая для нее очень привычна, в Испании считается диковинкой.

В разных странах обычаи очень сильно отличаются – и то, что кажется абсолютно нормальным в Украине, в Испании многих может удивить, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Что в Испании практически не делают?

Украинка Ирина, живущая в Испании уже несколько лет, изрядно удивилась, когда узнала, что в Испании не принято дарить цветы.

Этим Испания точно отличается от Украины. Говорят, что их здесь дарят или на похороны, или когда кто-то в больнице, или когда родился ребенок,

– поделилась украинка.

Девушка также поделилась, что ее преподавательница по испанскому сильно удивилась, когда узнала, что в Украине цветы дарят очень часто – и независимо от того, или это праздник, или нет. А еще больше ее удивили размеры букетов.

К слову, в Испании, считается абсолютно нормальным принести вместо букета всего две розы. В этой стране нет правила относительно того, что дарить нужно обязательно нечетное количество цветов.

Что еще удивляет украинцев в Испании?