Жара терроризирует туристические объекты: после Эйфелевой башни ограничили доступ к еще одной достопримечательности
- Из-за экстремальной жары в Брюсселе ограничили вход в Атомиум.
- Посетителям, которые уже приобрели билеты, будет разрешено перенести визиты на любое время в течение 2025 года.
Европу продолжает терроризировать экстремальная жара. Из-за этого многие страны решают ограничивать туристические визиты известных объектов. В частности, такое заявление сделал и бельгийский Атомиум.
Туристический объект объявил о новых ограничениях в ответ на погодные условия. Как в ближайшие дни работать Атомиум в Бельгии рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт достопримечательности.
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В Брюсселе из-за жары ограничили вход в Атомиум
Атомиум объявил, что в ближайшие дни посетители могут ожидать повышенной температуры внутри сооружения, что объясняется "чрезмерной жарой и уникальными особенностями конструкции здания".
По этой причине Атомиум будет открыт с 10:00 до 14:30 (последний вход в 13:00) в понедельник 30 июня, вторник 1 июля и среду 2 июля, а остальные дни будет закрыт,
– говорится в сообщении.
В заявлении подчеркнули, что лица, которые уже приобрели билеты онлайн, будут иметь возможность перенести свои визиты на любое время в течение 2025 года.
Справка. Атомиум, построен к Всемирной выставке 1958 года, стал одной из самых узнаваемых достопримечательностей Бельгии благодаря дизайну – это гигантская молекула железа. Конструкция состоит из 9 сфер, расположенных в кубе, увеличенных в 165 миллиардов раз.
Брюссельский Атомиум / Фото Википедия
Однако, конструкция культового сооружения не рассчитывалась на экстремальную жару. Сферы из нержавеющей стали, хотя визуально и отличаются, поглощают и удерживают тепло, что приводит к некомфортно высоким температурам.
А ранее во Франции из-за жары закрыли верхушку Эйфелевой башни и 1 350 школ.