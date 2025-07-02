Туристический объект объявил о новых ограничениях в ответ на погодные условия. Как в ближайшие дни работать Атомиум в Бельгии рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт достопримечательности.

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В Брюсселе из-за жары ограничили вход в Атомиум

Атомиум объявил, что в ближайшие дни посетители могут ожидать повышенной температуры внутри сооружения, что объясняется "чрезмерной жарой и уникальными особенностями конструкции здания".

По этой причине Атомиум будет открыт с 10:00 до 14:30 (последний вход в 13:00) в понедельник 30 июня, вторник 1 июля и среду 2 июля, а остальные дни будет закрыт,

– говорится в сообщении.

В заявлении подчеркнули, что лица, которые уже приобрели билеты онлайн, будут иметь возможность перенести свои визиты на любое время в течение 2025 года.

Справка. Атомиум, построен к Всемирной выставке 1958 года, стал одной из самых узнаваемых достопримечательностей Бельгии благодаря дизайну – это гигантская молекула железа. Конструкция состоит из 9 сфер, расположенных в кубе, увеличенных в 165 миллиардов раз.



Брюссельский Атомиум / Фото Википедия

Однако, конструкция культового сооружения не рассчитывалась на экстремальную жару. Сферы из нержавеющей стали, хотя визуально и отличаются, поглощают и удерживают тепло, что приводит к некомфортно высоким температурам.

А ранее во Франции из-за жары закрыли верхушку Эйфелевой башни и 1 350 школ.