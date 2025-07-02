Туристичний об'єкт оголосив про нові обмеження у відповідь на погодні умови. Як найближчими днями працювати Атоміум у Бельгії розповідає 24 Канал з посиланням на сайт пам'ятки.

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У Брюсселі через спеку обмежили вхід до Атоміума

Атоміум оголосив, що найближчими днями відвідувачі можуть очікувати підвищеної температури всередині споруди, що пояснюється "надмірною спекою та унікальними особливостями конструкції будівлі".

З цієї причини Атоміум буде відкритий з 10:00 до 14:30 (останній вхід о 13:00) у понеділок 30 червня, вівторок 1 липня та середу 2 липня, а решту дня буде закритий,

– йдеться в повідомленні.

У заяві підкреслили, що особи, які вже придбали квитки онлайн, матимуть можливість перенести свої візити на будь-який час протягом 2025 року.

Довідка. Атоміум, збудований до Всесвітньої виставки 1958 року, став однією з найвпізнаваніших пам'яток Бельгії завдяки дизайну – це гігантська молекула заліза. Конструкція складається з 9 сфер, розташованих у кубі, збільшених у 165 мільярдів разів.



Брюссельський Атоміум / Фото Вікіпедія

Однак, конструкція культової споруди не розраховувалася на екстремальну спеку. Сфери з нержавіючої сталі, хоча візуально і відрізняються, поглинають і утримують тепло, що призводить до некомфортно високих температур.

А раніше у Франції через спеку закрили верхівку Ейфелевої вежі та 1 350 шкіл.