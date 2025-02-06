Сколько стоят билеты на Евровидение 2025
Первую партию билетов на Евровидение раскупили за считанные минуты. Однако организаторы заверили, что это была не последняя волна продажи билетов.
Кроме этого, будет отдельная возможность и для тех, кто не успеет вовремя выхватить желанный билет. Об этом пишет 24 Канал.
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Сколько стоят билеты на Евровидение 2025
Продажа билетов на песенный конкурс Евровидение 2025 запустили 29 января 2025 года. Цены варьируются от 10 до 350 швейцарских франков в зависимости от выбранного шоу (их есть 9 видов) и места расположения в зале.
Так, распродаются билеты места не только на полуфиналы и финал, но и на репетиции и шоу предварительного просмотра. Конечно, билеты на финальное шоу в прямом эфире являются самыми дорогими.
В общем доступны следующие типы билетов:
- Фан-зона (пол арены, стоячие места);
- Сидячие 1, 2 и 3 категории;
- Сидячие места с ограниченным обзором;
- Места для людей на инвалидных колясках.
Цены на билеты в первый и второй полуфиналы (прямой эфир):
|Стоячие места
|270 франков
|Сидячие 1, 2, 3 категории
|250, 230 и 170 франков
|Сидячие с ограниченным обзором
|70 франков
|Места для людей с инвалидностью
|170 франков
Цены на билеты в финальное шоу (прямой эфир):
|Стоячие места
|350 франков
|Сидячие 1, 2, 3 категории
|330, 295 и 220 франков
|Сидячие с ограниченным обзором
|90 франков
|Места для людей с инвалидностью
|220 франков
Однако спрос настолько высок, что первую партию билетов на все шоу в прямом эфире раскупили всего за 7 минут. Это при том, что их могли приобрести лишь те, кто заранее зарегистрировался. На одного человека отпускали не более четырех билетов.
Тем временем билеты на репетиции и шоу предварительного просмотра разлетелись за 20 минут.
Билеты на Евровидение 2025 разлетаются очень быстро / Инстаграм Евровидения
Песенная арена вмещает 60 000 зрителей, и организаторы призвали ждать следующие партии билетов. Конкретные даты для других волн продаж обнародуют позже. Но, по слухам, вторую партию запустят уже в феврале.
Кроме этого, Евровидение анонсировало создание онлайн-платформы, где люди смогут безопасно перепродать свои билеты фанатам, которые не успели приобрести их вовремя.
Организаторы отмечают, что эта платформа будет для тех, кто не сможет прийти на шоу, и билеты можно будет предлагать только по номинальной стоимости.