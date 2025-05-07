Какие страны отказались от Евровидения 2025
- Евровидение 2025 пройдет с участием 37 стран, некоторые страны отказались из-за финансовых трудностей.
- От участия отказались Молдова, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Марокко, Румыния, Северная Македония и Словакия по разным причинам, в основном финансовые.
- Некоторые страны бойкотируют Евровидение или дисквалифицированы.
В Евровидении 2025 примут участие 37 стран. Ряд государств в этом году отказались от песенного конкурса, в частности из-за финансовых трудностей.
В общем, кроме большой "Большой пятерки" и Швейцарии, которая является страной-хозяйкой, на участие в конкурсе согласилась 31 страна. Об этом пишет 24 Канал.
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Кто отказался от Евровидения 2025
От участия в Евровидении-2025 по разным причинам отказались:
- Молдова
Страна объявила о своем отказе от участия 22 января 2025 года. Основные причины: экономические трудности, в частности высокие расходы на участие, продвижение и постановку.
- Андорра
Она не участвует в Евровидении еще с 2010 года из-за финансовых трудностей и отсутствия ресурсов для участия.
- Болгария
Решила не участвовать из-за финансовых ограничений и отсутствия бюджета для участия.
- Босния и Герцеговина
Не подтвердила участие в конкурсе из-за финансовых трудностей и санкций со стороны Европейского вещательного союза (EBU) из-за задолженности.
- Марокко
На самом деле страна участвовала в Евровидении только один раз, в 1980 году. С тех пор она не возвращалась к конкурсу.
- Румыния
Отказалась от Евровидения из-за финансовых трудностей и внутренних обсуждений относительно участия в конкурсе.
- Северная Македония
Решила не участвовать в Евровидении 2025 из-за ограниченного бюджета, основу которого в этом году направили на празднование 80-летия Македонского радио и 60-летия Македонского телевидения. Энергетический кризис в стране и рост расходов на участие тоже существенно повлияли на решение.
- Словакия
Не будет участвовать из-за сокращения государственного финансирования для вещателя. Также страна заявила о высоких затратах на участие и низкий интерес зрителей к конкурсу.
Кроме этого, есть страны, которые бойкотируют Евровидение или дисквалифицированы.