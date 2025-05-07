Какие страны отказались от Евровидения 2025

В Евровидении 2025 примут участие 37 стран. Ряд государств в этом году отказались от песенного конкурса, в частности из-за финансовых трудностей.

В общем, кроме большой "Большой пятерки" и Швейцарии, которая является страной-хозяйкой, на участие в конкурсе согласилась 31 страна. Об этом пишет 24 Канал.

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Кто отказался от Евровидения 2025

От участия в Евровидении-2025 по разным причинам отказались:

Молдова

Страна объявила о своем отказе от участия 22 января 2025 года. Основные причины: экономические трудности, в частности высокие расходы на участие, продвижение и постановку.

Андорра

Она не участвует в Евровидении еще с 2010 года из-за финансовых трудностей и отсутствия ресурсов для участия.

Болгария

Решила не участвовать из-за финансовых ограничений и отсутствия бюджета для участия.

Босния и Герцеговина

Не подтвердила участие в конкурсе из-за финансовых трудностей и санкций со стороны Европейского вещательного союза (EBU) из-за задолженности.

Марокко

На самом деле страна участвовала в Евровидении только один раз, в 1980 году. С тех пор она не возвращалась к конкурсу.

Румыния

Отказалась от Евровидения из-за финансовых трудностей и внутренних обсуждений относительно участия в конкурсе.

Северная Македония

Решила не участвовать в Евровидении 2025 из-за ограниченного бюджета, основу которого в этом году направили на празднование 80-летия Македонского радио и 60-летия Македонского телевидения. Энергетический кризис в стране и рост расходов на участие тоже существенно повлияли на решение.

Словакия

Не будет участвовать из-за сокращения государственного финансирования для вещателя. Также страна заявила о высоких затратах на участие и низкий интерес зрителей к конкурсу.

Кроме этого, есть страны, которые бойкотируют Евровидение или дисквалифицированы.