2 мая, 10:32
Кто больше всего раз выигрывал Евровидение
Основні тези
- Ирландия и Швеция побеждали на Евровидении больше всего раз - по 7 побед каждая.
- Известные победители: Johnny Logan (Ирландия) и ABBA, Loreen (Швеция).
- Другие страны с 5 победами: Франция, Люксембург, Великобритания и Нидерланды.
Есть 2 страны, которые чаще всего побеждали Евровидение. Они становились победителями одинаковое количество раз.
Больше всего раз на Евровидении побеждали Ирландия и Швеция. Об этом пишет 24 Канал.
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Ирландия – 7 побед
Самый известный победитель – Johnny Logan, который выиграл дважды как певец, кроме того, еще раз как автор песни.
- 1970 год, Dana – "All Kinds of Everything";
- 1980 год, Johnny Logan – "What's Another Year";
- 1987 год, Johnny Logan – "Hold Me Now";
- 1992 год, Linda Martin – "Why Me?";
- 1993 год, Niamh Kavanagh – "In Your Eyes";
- 1994 год, Paul Harrington & Charlie McGettigan – "Rock 'n' Roll Kids";
- 1996 год, Eimear Quinn – "The Voice".
Швеция – 7 побед
Самые известные представители – это ABBA. Победа на Евровидении принесла им мировую славу.
Также сердца еврофанов покорила Loreen, которая выигрывала конкурс дважды.
- 1974 год, ABBA – "Waterloo";
- 1984 год, Herreys – "Diggi-Loo Diggi-Ley";
- 1991 год, Carola – "Fångad av en stormvind";
- 1999 год, Charlotte Nilsson – "Take Me to Your Heaven";
- 2012 год, Loreen – "Euphoria";
- 2015 год Måns Zelmerlöw – "Heroes";
- 2023 год Loreen – "Tattoo".
Также много раз выигрывали: Франция, Люксембург, Великобритания и Нидерланды. Они имеют по 5 побед.
Когда состоится Евровидение 2025
Песенный конкурс Евровидение 2025 будет проходить в городе Базель, в Швейцарии. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, финал – 17 мая 2025 года.