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2 мая, 10:32
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Кто больше всего раз выигрывал Евровидение

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Ирландия и Швеция побеждали на Евровидении больше всего раз - по 7 побед каждая.
  • Известные победители: Johnny Logan (Ирландия) и ABBA, Loreen (Швеция).
  • Другие страны с 5 победами: Франция, Люксембург, Великобритания и Нидерланды.

Есть 2 страны, которые чаще всего побеждали Евровидение. Они становились победителями одинаковое количество раз.

Больше всего раз на Евровидении побеждали Ирландия и Швеция. Об этом пишет 24 Канал.

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Ирландия – 7 побед

Самый известный победитель – Johnny Logan, который выиграл дважды как певец, кроме того, еще раз как автор песни.

  • 1970 год, Dana – "All Kinds of Everything";
  • 1980 год, Johnny Logan – "What's Another Year";
  • 1987 год, Johnny Logan – "Hold Me Now";
  • 1992 год, Linda Martin – "Why Me?";
  • 1993 год, Niamh Kavanagh – "In Your Eyes";
  • 1994 год, Paul Harrington & Charlie McGettigan – "Rock 'n' Roll Kids";
  • 1996 год, Eimear Quinn – "The Voice".

Швеция – 7 побед

Самые известные представители – это ABBA. Победа на Евровидении принесла им мировую славу.

Также сердца еврофанов покорила Loreen, которая выигрывала конкурс дважды.

  • 1974 год, ABBA – "Waterloo";
  • 1984 год, Herreys – "Diggi-Loo Diggi-Ley";
  • 1991 год, Carola – "Fångad av en stormvind";
  • 1999 год, Charlotte Nilsson – "Take Me to Your Heaven";
  • 2012 год, Loreen – "Euphoria";
  • 2015 год Måns Zelmerlöw – "Heroes";
  • 2023 год Loreen – "Tattoo".

Также много раз выигрывали: Франция, Люксембург, Великобритания и Нидерланды. Они имеют по 5 побед.

Когда состоится Евровидение 2025

Песенный конкурс Евровидение 2025 будет проходить в городе Базель, в Швейцарии. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, финал – 17 мая 2025 года.