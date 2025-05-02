Кто больше всего раз выигрывал Евровидение

Есть 2 страны, которые чаще всего побеждали Евровидение. Они становились победителями одинаковое количество раз.

Больше всего раз на Евровидении побеждали Ирландия и Швеция. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Сколько стран участвуют в Евровидении 2025: окончательный список

Ирландия – 7 побед

Самый известный победитель – Johnny Logan, который выиграл дважды как певец, кроме того, еще раз как автор песни.

1970 год, Dana – "All Kinds of Everything";

1980 год, Johnny Logan – "What's Another Year";

1987 год, Johnny Logan – "Hold Me Now";

1992 год, Linda Martin – "Why Me?";

1993 год, Niamh Kavanagh – "In Your Eyes";

1994 год, Paul Harrington & Charlie McGettigan – "Rock 'n' Roll Kids";

1996 год, Eimear Quinn – "The Voice".

Швеция – 7 побед

Самые известные представители – это ABBA. Победа на Евровидении принесла им мировую славу.

Также сердца еврофанов покорила Loreen, которая выигрывала конкурс дважды.

1974 год, ABBA – "Waterloo";

1984 год, Herreys – "Diggi-Loo Diggi-Ley";

1991 год, Carola – "Fångad av en stormvind";

1999 год, Charlotte Nilsson – "Take Me to Your Heaven";

2012 год, Loreen – "Euphoria";

2015 год Måns Zelmerlöw – "Heroes";

2023 год Loreen – "Tattoo".

Также много раз выигрывали: Франция, Люксембург, Великобритания и Нидерланды. Они имеют по 5 побед.

Когда состоится Евровидение 2025

Песенный конкурс Евровидение 2025 будет проходить в городе Базель, в Швейцарии. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, финал – 17 мая 2025 года.