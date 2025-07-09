Это видеообращение в 2026 году отправят на орбиту вместе со спутником. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Что известно о фестивале Planet Brno

Это астрономический фестиваль под названием "Planet Brno", который раскрывает весь интерес космоса. Там будут огромные модели небесных тел, в частности можно будет увидеть Луну, Землю, Марс, Солнце и ночную Землю. Также организаторы обещают модель Астросферы, которая демонстрирует подробную визуализацию видимой Вселенной

Кроме того, там будут разнообразные цифровые шоу, 3D-спектакли, кино под открытым небом, лекции, выставки и интерактивные занятия для детей.

Первая часть фестиваля продлится с 7 по 13 июля. Вторая неделя пройдет с 4 по 10 августа. Выставка будет работать с 14:00 до 23:30.

Также с 15:00 до 21:00 посетители смогут записать обращение к инопланетянам в специальной синей будке. Там можно записать видеообращение для инопланетян, которое в 2026 году полетит на орбиту вместе со спутником.



Фестиваль планет в Брно / gotobrno.cz

К слову, организаторы очень попросили приезжать на событие только пешком или автобусами. Проезд и парковка автомобилей в том районе запрещены, поэтому между остановкой Tábor и náměstí Míru будет курсировать специальный автобус.

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