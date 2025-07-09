Це відеозвернення у 2026 році відправлять на орбіту разом із супутником. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Що відомо про фестиваль Planet Brno

Це астрономічний фестиваль під назвою "Planet Brno", який розкриває усю цікавість космосу. Там будуть величезні моделі небесних тіл, зокрема можна буде побачити Місяць, Землю, Марс, Сонце та нічну Землю. Також організатори обіцяють модель Астросфери, яка демонструє детальну візуалізацію видимого Всесвіту

Крім того, там будуть різноманітні цифрові шоу, 3D-вистави, кіно просто неба, лекції, виставки та інтерактивні заняття для дітей.

Перша частина фестивалю триватиме з 7 до 13 липня. Другий тиждень пройде з 4 по 10 серпня. Виставка працюватиме з 14:00 до 23:30.

Також з 15:00 до 21:00 відвідувачі зможуть записати звернення до інопланетян у спеціальній синій будці. Там можна записати відеовітання для інопланетян, яке у 2026 році полетить на орбіту разом із супутником.



Фестиваль планет у Брно / gotobrno.cz

До слова, організатори дуже попросили приїжджати на подію лише пішки або автобусами. Проїзд і паркування автомобілів у тому районі заборонені, тож між зупинкою Tábor та náměstí Míru курсуватиме спеціальний автобус.

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